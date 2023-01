Santé publique: Agir ensemble au profit des wilayas

Malgré les nombreux programmes lancés par le gouvernement et l’intérêt accordé pour les filets sociaux, en application des engagements du président de la République de rapprocher le service de santé du citoyen sur l’ensemble du territoire national et d’en faciliter l’accès ; les problèmes de santé demeurent cruciaux particulièrement dans les zones rurales où le désavantage est perçu par les communautés locales.

Les défis les plus importants auxquels sont confrontées les wilayas sont d’une part le renouvellement du contrat social entre les décideurs de santé et leurs populations et d’autre part, le redéploiement rationnel des ressources.

Ce renouvellement passe par l’utilisation de la démarche concertation avec les élus locaux, les partenaires de développement, les professionnels de santé et la société civile.

Ensuite la promotion des bonnes pratiques et d’une bonne hygiène.

Pour la gouvernance de l’appui aux wilayas, l’enjeu consiste à veiller à ce que les parties locales améliorent d’elles-mêmes leurs conditions sociales et économiques.

Dans cet environnement complexe, les décideurs devraient veiller à se les objectifs à long terme contenu dans le programme présidentiel s’appliquent, à savoir le développement économique et la lutte et la prévention de la propagation des maladies.

Les acteurs de santé en synergie avec les autres départements et programmes verticaux peuvent aider à améliorer les conditions sanitaires des wilayas en concentrant ses investissements actuels sur la modernisation des infrastructures locales et sur l’éducation pour la santé.

Le ministère de la Santé à travers la mise en place de mécanismes de consultation, contribue également à fournir des contributions financières de la manière la plus efficace à ces localités pour la majeure partie enclavée et souffrant de nombreuses inégalités.

Au final, le réalisme devrait être la norme selon laquelle les politiques sont menées.

Le ministère de la Santé semble préoccupé par la Mise en œuvre de nombreux projets liés à la santé des citoyens, les services de santé gratuits, l’assurance-maladie universelle et il oublie, dit-on, que « Mouyassar » ou « Inaya » ne peuvent à eux seuls créer des conditions favorables pour le développement de la santé parce que le résultat dépend fortement du désir et de la capacité des acteurs locaux (politiques et sociétés civiles) pour agir ensemble.

Ahmed Ould Bettar