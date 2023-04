Santé: lancement du 3e congrès de l’UGTS.

Les activités du troisième congrès de l’Union générale du Travail et de la santé (UGTS) ont démarré, samedi à Nouakchott, sous le thème de:” Grâce à l’union et à l’action, nous relevons les défis et réalisons l’espoir”.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de la santé, M. Moctar Ould Dahi, a affirmé la disposition de son département à collaborer avec toutes les fédérations professionnelles pour l’obtention des droits en vue de la bonne audience des corps de la santé.

Il a mis en relief les réalisations accomplies au cours des trois dernières années comme l’augmentation du nombre des ressources humaines grâce au recrutement de 2500 nouveaux éléments, l’augmentation des salaires de 100%, la généralisation de l’indemnité de risque et l’augmentation du montant des indemnités de permanence et d’éloignement.

Il a aussi insisté sur l’amélioration des textes juridiques organisant le département grâce à la révision des textes régissant les corps de santé dans le domaine de la formation, et de l’élaboration du plan quinquennal de formation continue 2024-2026.

Il a en outre relevé certains dysfonctionnements dont souffre le corps médical, comme l’absence du personnel et la problématique de la présence des médecins à l’intérieur du pays.

De son côté, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdel Maleck, a affirmé la disposition de son conseil à appuyer l’union dans l’assistance qu’elle accorde au profit des populations de Nouakchott.

Le secrétaire général de l’Union, Dr Mohamed El Moustapha Ould Brahim, a remercié le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour avoir honoré ses engagements et le protocole d’accord signé avec le gouvernement.

Au cours des travaux du congrès, le Pr. Abdel Kader Ould Ahmed a présenté, en tant que président du congrès, un exposé sur l’Union général du travail et et de la santé (UGTS).

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence d’un certain nombre de cadres du département de la Santé.