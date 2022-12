Son Excellence le ministre de la Santé, M. Moctar Ould Dahi, accompagné de Son Excellence le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Mohamed Lemine Ould Aboyye Ould Cheikh Hadrami a supervisé ce matin la cérémonie d’ouverture des journées scientifiques de la Santé Publique dans sa deuxième édition organisée à la Faculté de Médecine sous le titre: « renforcer les systèmes de santé et leur résilience face aux crises sanitaires pour parvenir à une couverture sanitaire universelle ».

Ces journées interviennent à l’occasion de la célébration du soixante-deuxième anniversaire de la Fête nationale de l’Indépendance, comme une occasion d’échanger des informations et des expériences scientifiques et de discuter des idées entre chercheurs de divers secteurs et acteurs de la santé, afin d’approfondir la compréhension des problèmes de santé publique, et de proposer des solutions appropriées pour les améliorer, et la performance des formations et structures qui en découlent comme moyen d’atteindre la couverture sanitaire universelle.

Les participants évoqueront, entre autres sujets, diverses expériences en matière de développement des ressources humaines pour la santé publique, la surveillance épidémiologique du Covid-19 et notamment le manque de ressources humaines pour répondre à la pandémie, la recherche de santé publique en Mauritanie.

A noter que la première édition de ces journées a été lancée à l’Université Al Asriya de Nouakchott en juillet 2021. Organisée conjointement par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Ministère de la Santé, en collaboration avec la Faculté de Médecine et l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers (Belgique), il a été possible lors de la première édition de dresser un état des lieux des formations en santé publique et de faire le point sur état de la recherche en santé publique en Mauritanie.