Sanchez et Von der Leyen attendus à Nouakchott en Mauritanie: pour renforcer

l’aide face à l’immigration clandestine

Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, et le président de la Commission

européenne, Ursula von der Leyen, se rendent aujourd’hui en Mauritanie

pour renforcer son engagement en faveur du développement de la Mauritanie

et de la lutte contre les migrations irrégulières, engagement qui se concrétisera

dans la signature d’une série d’accords.

Sanchez et Von der Leyen face aux mouvements migratoires

Sanchez et Von der Leyen seront reçus à leur arrivée par le Président de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, et les trois tiendront ensuite une réunion au cours de laquelle ils aborderont la situation dans le pays et par la suite les besoins d’aide dont il a besoin.

Tant l’Espagne que l’Union européenne visent à accroître la coopération dans un certain nombre de régions, et l’un des plus importants est de savoir comment faire face aux mouvements migratoires subis par la Mauritanie en tant que pays de transit de ces flux.

Mais ils sont également subis par l’Europe et l’Espagne parce qu’ils sont finalement la destination des cayucos qui quittent les côtes mauritaniennes.

Le voyage en commun de Sanchez et de Von der Leyen a lieu au milieu d’un goutte-à-goutte continu de cayucos arrivant en Espagne, et en particulier aux îles Canaries, avec des migrants en situation irrégulière.

La Mauritanie est la clé de ce contrôle, car 83 % des cayucos qui sont arrivés en Espagne cette année ont leur origine dans ce pays.

Selon les données du ministère de l’Intérieur, en janvier, les îles Canaries ont reçu

en janvier 7 270 immigrants dans 110 bateaux et cayucos, autant qu’ils sont arrivés

sur ses côtes tout au long de la première moitié de 2023 (7 213 sur 150 bateaux).

Le Gouvernement espagnol espère que ce voyage permettra aussi à l’Union européenne

de mieux en mieux soutenir la Mauritanie afin d’aider le pays de manière stable

de faire face à la situation et à coopérer aussi à court, à moyen et à long terme.

200 millions d’euros destinée à divers domaines de coopération.

L’Espagne se réfère à la Commission au sujet des annonces que Von der Leyen

pourrait faire pendant le voyage, comme une éventuelle aide de 200 millions d’euros destinée à divers domaines de coopération.

Mais des progrès sont en cours, Sánchez fera également des annonces

et l’Espagne a travaillé avec la Commission sur un ensemble d’aides qui faciliteront

son développement économique et contribueront par ailleurs à résoudre les problèmes de migration et de sécurité.

Parmi les accords bilatéraux, le soi-disant cadre d’association de pays sera signé

(avec un horizon jusqu’en 2027), qui est le document le plus pertinent du système de coopération espagnole pour articuler l’aide.

La Mauritanie bien qu’elle ait permis de réduire ses taux de pauvreté ces dernières années, son économie n’est guère diversifiée et elle est très axée sur la pêche et l’exploitation minière.

Promouvoir une économie diversifiée

Le cadre de partenariat national vise à promouvoir cette diversification économique,

à développer le capital humain, à faciliter l’accès à des services de base de qualité

et à contribuer au renforcement de sa gouvernance.

L’amélioration de sa notation de crédit de l’année dernière par le FMI et la Banque mondiale a permis d’adapter le cadre de coopération financière avec le pays, qui pourra bénéficier pour la première fois de programmes de coopération et d’accès par le biais de prêts et de lignes de crédit pour le financement international.

Cela permettra d’activer de nouvelles lignes de financement pour les entreprises espagnoles afin de stimuler les investissements dans l’économie mauritanienne, avec lequel des accords sur la migration circulaire et la culture sont également annoncés.

Dans le domaine de l’appui économique, un forum sur l’hydrogène vert sera organisé à l’occasion de la visite et vise à promouvoir le projet de l’Union européenne en Mauritanie annoncé en octobre dernier, événement auquel participeront une douzaine d’entrepreneurs espagnols et d’autres pays de la Communauté.

L’objectif est de faciliter le développement du pays pour devenir un hub énergétique.

Avec EFE

Rapideinfo