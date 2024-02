L’UE renforce ses relations avec la Mauritanie

La visite à Nouakchott du Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, marque une nouvelle étape dans les relations entre l’Union européenne (UE) et la Mauritanie.

1- Les défis de la Mauritanie

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, se rendra en Mauritanie en compagnie de la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen. L’objectif direct de cette visite est de renforcer la coopération entre l’Espagne et l’Union européenne, d’une part, et la Mauritanie, d’autre part, afin d’endiguer l’arrivée de bateaux cayucos sur les côtes canariennes, mais il n’est pas nécessaire d’être un expert pour comprendre que la visite comprendra à son ordre du jour des questions de sécurité et de stabilité qui seront largement discutées et abordées avec la Mauritanie, qui s’est révélée être un partenaire fiable, engagé dans les accords signés, et surtout stable face à l’aggravation des crises qui frappent plus que jamais les États fragiles de la région.

Cette fois-ci, les Européens devront écouter l’approche mauritanienne en matière de sécurité, d’économie et de migration, et comprendre les préoccupations et la nature des besoins de la Mauritanie, qui est entourée de guerres, de coups d’État et d’insécurité qui ont provoqué des vagues de déplacements et de migrations massives du Soudan vers le Mali voisin et instable.

Les défis de la Mauritanie

L’appel téléphonique entre le président mauritanien Mohammed Ould Cheikh El Ghazouani et le Président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez au début du mois de janvier a permis de jeter les bases et de forger une vision commune entre les deux parties sur les défis partagés et sur la manière de travailler ensemble pour les relever.

L’Espagne, qui comprend les problèmes et l’état d’urgence dans lequel se trouve la Mauritanie en raison de l’arrivée de milliers de réfugiés fuyant les guerres et les coups d’État, joue un rôle très important en Europe pour rendre visibles les demandes et les préoccupations des Mauritaniens et obtenir ainsi le soutien nécessaire des institutions européennes, comme elle l’a déjà fait avec des pays tels que la Libye et la Tunisie.

Les Espagnols comprennent que la sécurité de la Mauritanie fait partie de leur propre sécurité, et ils l’ont fait savoir à plusieurs reprises à leurs partenaires européens. Le départ de nombreux canots pneumatiques des côtes mauritaniennes vers les îles Canaries au cours des derniers mois a suscité de nombreuses inquiétudes au sein du gouvernement espagnol et des autorités canariennes, ce qui a conduit la Moncloa à faire un geste à Bruxelles et à intensifier la pression pour inciter l’UE à fournir davantage de fonds à la Mauritanie, qui est confrontée à une crise des réfugiés sans précédent en raison de la situation de ses voisins au Mali et dans la plupart des pays du Sahel, en proie à l’instabilité et à des affrontements internes. Les experts ont déjà mis en garde et les organisations humanitaires ont déjà tiré la sonnette d’alarme sur les mouvements massifs de milliers de réfugiés arrivant en Mauritanie, dont beaucoup le font avec l’intention de ne pas rester sur le territoire mauritanien mais d’attendre la première occasion de passer en Europe.

Les autorités espagnoles ont soutenu les efforts et le travail de la Mauritanie dans sa lutte contre l’immigration irrégulière, ce qui s’est traduit par un effort conjoint de la Guardia Civil et de la police espagnole avec la Garde côtière, la Gendarmerie et les différentes unités de sécurité mauritaniennes sur le terrain en territoire mauritanien où sont déployées les unités espagnoles.

Les résultats positifs de cette coopération ont permis d’éviter des arrivées massives sur les côtes canariennes et ont encouragé les deux pays à poursuivre leur collaboration. L’Espagne a apporté son aide et son soutien à la Garde côtière mauritanienne. L’année dernière, l’aide financière s’est élevée à 10 millions d’euros, ce qui représente un tiers de l’aide totale apportée par le Maroc. De son côté, l’Union européenne a débloqué 12,5 millions d’euros pour aider Nouakchott à lutter contre l’immigration clandestine. Mais ces chiffres et cette aide, pour importants qu’ils soient, sont encore loin de répondre aux défis auxquels la Mauritanie est confrontée.

L’aide que reçoit la Mauritanie doit tenir compte du contexte actuel et des défis auxquels elle est confrontée en raison des conflits au Sahel. Ces conflits ont provoqué le déplacement de milliers de personnes qui ont besoin de ressources pour subsister, ressources qui sont déjà rares, qu’il s’agisse d’eau potable, d’électricité, de logement, de nourriture, etc. L’arrivée de centaines, voire de dizaines de milliers de réfugiés ayant la ferme intention de ne pas rester est un défi pour la Mauritanie, car les réseaux de criminalité organisée et les organisations terroristes exploiteront cette situation à leur profit et les réseaux de criminalité organisée et de traite des êtres humains renforceront leur présence et leur activité si aucune mesure n’est prise.

Les autorités mauritaniennes accueilleront chaleureusement le Président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez et la présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen, mais selon des sources bien informées à Nouakchott, cela ne les empêchera pas d’exprimer très clairement et franchement qu’elles ne seront pas en mesure de prendre des mesures, d’exprimer clairement et franchement le sérieux et l’importance d’adopter des mesures urgentes pour renforcer la coopération entre la Mauritanie et l’UE et soutenir les efforts de la Mauritanie en matière de sécurité et de développement pour lutter contre l’immigration irrégulière et désordonnée et éradiquer la traite des êtres humains, ce que les Espagnols et les Européens semblent avoir pris en compte avant cette visite. Pour preuve, plusieurs médias espagnols parlent d’une augmentation significative des fonds que l’Union européenne fournira à la Mauritanie. L’importance géopolitique de la Mauritanie en a fait un partenaire essentiel de la stratégie du flanc sud de l’OTAN, stratégie adoptée lors de la dernière réunion des membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord à Madrid, où ils ont précisé leur vision pour les dix prochaines années.

La Mauritanie est aujourd’hui un acteur clé dans le monde et les événements dans la région instable et conflictuelle du Sahel n’ont fait que confirmer l’importance d’avoir un partenaire fort et prospère dans la région.

Lamine Khattari

Source: Atalayar