Route de l’Espoir : 2 morts et des blessés dans un accident dramatique

Par Aidara cheikh –

Un accident de circulation d’une rare violence entre deux véhicules légers a été déclaré, mardi, soir, sur la route de l’Espoir, à 29 km de Wad-Naga. Bilan : 2 morts et des blessés graves, rapportent des sources.

Et, selon des sources, l’un des véhicules a pris feu. On apprend que la principale cause de ce drame est l’excès de vitesse.

Les blessés ont été évacués d’urgence vers l’un des hôpitaux. Cependant, les corps sont déposés dans la morgue en attendant l’arrivée de leurs proches.

