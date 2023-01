Rien n’est encore joué pour la Mauritanie, l’Angola a besoin d’un miracle

CHAN-2022

Rédaction LNR

C’est 91’ de jeu, sans construction de jeu ni démonstration. Deux équipes qui avaient gâché un après-midi aux supporters qui espéraient assister à une rencontre très animée de ce Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux.

l’Angola et la Mauritanie se sont donc neutralisés (0-0)

Les 22 acteurs n’ont de phase à montrer que de rater des occasions de scorer, au lieu d’étouffer le jeu. Ce vendredi, l’Angola et la Mauritanie se sont donc neutralisés (0-0) à Oran. Un match moins spectaculaire que le Mali-Angola de la 1re journée (3-3). En raison de ce résultat, un nul ou avec buts suffit aux Aigles mardi contre la Mauritanie pour s’assurer de terminer en tête et se qualifier en quarts de finale. Mais attention car les Mourabitounes seront qualifiés en cas de victoire. Les regrets seront donc surtout angolais puisque les Palancas Negras, exemptées de la dernière journée, se sont procurées plus d’occasions et leur unique chance pour espérer passer consiste désormais à espérer un 0-0 puis un tirage au sort favorable. On disait que le Mali allait être le grand. Le sélectionneur des Maribitounes affiche un air de victorieux mais cela ne devra se concrétiser que dans le cas de la victoire prochaine. Les regrets seront donc surtout angolais puisque les Palancas Negras, exemptées de la dernière journée, se sont procuré plus d’occasions et leur unique chance pour espérer passer consiste désormais à espérer un 0-0 puis un tirage au sort favorable.

L’Angola s’en remet au tirage

Au retour des vestiaires, les Mourabitounes prenaient le contrôle des opérations mais en se montrant beaucoup trop brouillons dans la zone de vérité. Enfin, durant le temps additionnel, Gilberto ratait l’immanquable à bout portant, même s’il aurait certainement de toute façon été signalé hors-jeu. Malgré son statut de leader après deux journées, l’Angola aura besoin d’un miracle pour passer.

Le Niger, merci et au revoir

Niger – Congo, ce vendredi à Oran. Dans ce groupe E composé de seulement 3 équipes, avec une seule place qualificative, ils seront forcément devancés par les Camerounais. Ce scénario laissera beaucoup de regrets aux hommes de Jean Elie Ngoya qui ont poussé et se sont procurés de multiples occasions.

Deux formations habituées aux CHAN. Elles avaient atteint les quarts de finale des deux dernières éditions, sauf qu’à l’occasion de cette édition, elles n’atteindront pas cet étage. Le travail a été mal fait, voire même «déçu les supporters, les sélectionneurs n’ont pas pu taire la faiblesse du jeu ou même l’absence totale de maîtrise de la balle. Après leur défaite initiale face au Cameroun (0-1), les Diables Rouges n’ont pu faire mieux que de réaliser un match nul, alors des occasions défilaient face à des gardiens mis à rude épreuve par des attaquants qui ne pouvaient que faire envoyer le cuire dans les décors. Pas un tir cadré ce vendredi à Oran. Si ce n’est rentré aux vestiaires avec un score vierge. Au retour des vestiaires, on pensait que les choses allaient être différentes, mais ce n’est que peine perdue. Le score finale en restera à 0-0.

Qu’en pensent les coachs de la production de leurs éléments ?

D’une simplicité logique et sportive à la fois, le sélectionneur du Congo en direct à nos confrère de l’EPTV, reconnaîtra qu’il n’y avait pas de match, pour ne pas vous dire absence de joueurs sur le terrain pas d’attaquants, chacun faisait gérer la balle à sa manière. On attendra notre dernière rencontre face au Cameroun pour savoir si on poursuivra l’aventure ou pas.

C’est aussi la même déclaration si ce n’est regretter de quitter aussi vite le CHAN. «Je regrette que nos joueurs n’ont rien fait pour poursuivre cette aventure magnifique dans ce beau pays au cœur d’infrastructures de très haut niveau».

Hichem H.

Source: LNR