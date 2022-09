Elim CHAN 2023 : La Mauritanie s’impose face à la Guinée-Bissau et se qualifie

Les Mourabitounes A’ de la Mauritanie ont battu ce vendredi l’équipe locale de la Guinée-Bissau (1-0) et se qualifient pour le prochain CHAN. Cette affiche rentre dans le cadre des éliminatoires du CHAN Algérie 2023.

Les poulains d’Amir Abdou ont réussi par dompter une fois encore les Lycaons. Comme à l’aller, la sélection locale de la Mauritanie l’emporte sur le score d’un but à zéro. Au terme d’un bel enchaînement, la passe de Mohamedhen Beibou est déviée dans le but par un défenseur bissau-guinéen à la 32è minute. Ce sera l’unique but de la partie. La Mauritanie décroche ainsi sa troisième qualification pour la phase finale du CHAN.

