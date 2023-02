Réunion entre le ministère de l’intérieur et les partis reconnus

Réunion entre le ministère de l’intérieur et les partis reconnus

Le ministère mauritanien de l’intérieur et de la décentralisation a tenu dans la nuit de samedi à dimanche une réunion avec l’ensemble des partis politiques reconnus dans le pays, à l’approche des élections législatives, régionales et municipales.

Les deux parties ont examiné la question de la commission chargée de suivre l’application des résultats de la concertation qui a regroupé le ministère et les partis politiques en septembre dernier.

Les deux parties avaient convenu, lors de cette réunion la création d’une commission regroupant les parties participantes à la concertation (ministère de l’intérieur et de la décentralisation et les partis politiques) chargée de suivre l’application des résultats de cette concertation.

Le gouvernement mauritanien, lors de sa réunion tenue au milieu de la semaine dernière, avait adopté un projet de décret convoquant le collège électoral le 13 mai 2023 afin d’élire les conseillers régionaux et les conseillers municipaux.

Ce même projet de loi fixe les derniers délais pour les candidatures et leur approbation conformément aux textes législatifs en vigueur et le chronogramme proposé par la commission électorale nationale indépendante.

Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès du représentant local de la CENI après paiement des cautions pendant la période incluse entre mardi 14 mars 2023 à 0h et jeudi 23 mars à 0h.

La CENI se chargera de valider les listes candidates au plus tard dimanche 02 avril 2023 à 0h et en délivrant un récépissé définitif.

Il est possible d’introduire un recours devant la cour suprême dans un délai maximum de 8 jours et celle-ci tranche définitivement à propos du recours introduit.

La campagne électorale pour ces deux élections sera ouverte vendredi 28 avril 2023 à 0h et clôturée jeudi 11 mai 2023 à 0h.

Le vote pour ces deux élections débutera à 7h et sera clos à 19h et l’ensemble de l’opération est piloté par la CENI.

Les conseils régionaux et les conseils municipaux continueront à exercer leur travail normalement jusqu’à l’installation des nouveaux conseils régionaux et communaux, qui seront élus le 13 mai 2023.

saharamedias.net