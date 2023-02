Élections 2023 Mauritanie : 25 partis à la conquête de l’Assemblée nationale, des mairies et des régions

Les états-majors des 25 partis en compétition pour les élections qui se dérouleront en mai prochain, sont en train de mettre la dernière main à leurs candidats à deux semaines du dépôt des listes municipales et régionales.

C’est surtout un véritable casse-tête pour les leaders des partis de choisir les têtes de listes pour les municipales et régionales à la proportionnelle à un seul tour qui nécessitent de désigner des candidats à la hauteur des ambitions politiques notamment pour la capitale. Parmi les partis qui vont briguer les suffrages dans 238 communes et dans 15 conseils régionaux, le parti de la majorité INSAV et ses alliés, les principaux partis de l’opposition dont la première force TAWASSOUL, l’UFP, le RFD, l’APP, SAWAB,la coalition CVE-CVE-VR, la coalition ESPOIR MAURITANIE.

Les observateurs s’interrogent sur l’une des figures emblématiques de l’opposition, le président de l’IRA Biram Abeid dont l’aile politique le RAG n’est pas reconnu officiellement. Incontestablement les législatives constituent l’enjeu principal des partis en lice qui vont devoir batailler pour les 157 sièges à pourvoir dont 21 à Nouakchott avec la réduction à trois circonscriptions approuvées par l’ensemble des partis. Et pour la première fois 11 sièges sont réservés aux jeunes et la diaspora va élire ses députés. La proportionnelle à deux tours est une épreuve difficile pour les petits partis qui n’ont pas une assise populaire.

Les principaux partis de l’opposition avec ou sans coalition ont plus de chance d’avoir des sièges à l’Assemblée nationale pour éviter la bérézina face au parti INSAV qui semble avoir les pronostics favorables des observateurs pour des raisons évidentes liées à l’absence de réforme du système électoral.

Cherif Kane

Coordinateur journaliste

Kassataya.com