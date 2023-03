Retour à Nouakchott du Président de la République

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a regagné Nouakchott mardi en provenance d’Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) à l’issue d’une visite de travail et d’amitié.

Le Président de la République a été accueilli à l’aéroport International de Nouakchott “Oumtounsy” par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, la ministre conseillère à la Présidence de la République, les ministres de la Justice, des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, de la Défense nationale, de l’Intérieur et de la Décentralisation, le chef d’état-major particulier du Président de la République, la directrice adjointe de Cabinet du Président de la République, le wali de Nouakchott Ouest et la vice-Présidente de la région de Nouakchott.

Au cours de ce voyage, le Président de la République était accompagné d’une importante délégation comprenant MM :

– Ousmane Mamoudou Kane, ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs ;

– Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie ;

– Ismail Ould Cheikh Ahmed, directeur de Cabinet du Président de la République ;

– Mohamed Ould Mohamedou, Chargé d’Affaires de l’Ambassade de Mauritanie à Doha ;

– Sidi Ould Mohamed Laghdhaf, Représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies ;

– Ahmed Ould Baha, dit Hmeida, conseiller à la présidence de la République ;

– Yahya Ould Kebd, chargé de mission à la Présidence de la République ;

– Saleh Ould Dehmach, chargé de mission à la Présidence de la République ;

– El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d’Etat ;

Le Président de la République était accompagné également d’une délégation d’hommes d’affaires conduite par M. Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, président de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM).