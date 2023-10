Rencontre à Bruxelles entre Biram Dah Abeid et L’UNPO

Rencontre aujourd’hui, 28 septembre 2023, à Bruxelles entre Biram Dah Abeid et les dirigeants de L’UNPO.

Le président Biram Dah Abeid accompagné des membres de la section IRA-Belgique a rencontré les dirigeants de l’UNPO (l’organisation pour la Défense des Peuples Non représentés) dont le siège se trouve en Belgique.

L’UNPO est une organisation internationale qui soutient les peuples opprimés et discriminés, des peuples privés de représentativité par des gouvernements sectaires, racistes, discriminants et dictatoriaux, à l’instar de l’Etat Mauritanien qui prive le peuple Hratin de son identité et de son droit à l’existence.

Le peuple Hratin de Mauritanie est catalogué et esclavagisé, une situation aggravée par sa non représentation au niveau des institutions internationales.

Les différents régimes qui se sont succédé depuis l’indépendance en Mauritanie ont tous œuvré pour dissoudre et fondre ce peuple dans l’entité Arabo-berbère.

Cependant depuis 2010, grâce à l’action militante et revendicative internationale du mouvement abolitionniste IRA, notamment à travers un réseautage influent et dynamique, le monde commence à connaître le peuple laborieux des Hratin dont toute l’existence est une résistance contre l’impérialisme culturel, social, politique et spirituel de la frange Arabo-berbère au pouvoir.

Nouakchott le 28 septembre 2023

La commission de communication

IRA (Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste)