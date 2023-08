Racisme Mauritanien et Vacarmes Fonciers…

A.G.I.M.S (s.a), une agence de gestion immobilière de maintenance et de services, dont le siège social se trouve à Nouakchott, avec un récépissé daté du 15/09/2003, enregistré à la wilaya et aux différents services des domaines. En 2008 A.G.I.M.S (s.a), a obtenu l’autorisation d’aménagement de lots pour un projet de développement communautaire.

Après l’accomplissement des travaux, des hommes d’affaires maures opportunistes et chauvins, entament une confrontation, plus facile pour s’accaparer des biens d’autrui, puisque la société Agims a fini de préparer son projet d’aménagement de lots qui sont alloués à un keuwry ou haalpoular au nom de Momme Dia…

Pourtant quand lesdits lots n’étaient que des dunes et arbustes, personnes n’en voulaient, c’est après l’aménagement et la préparation des lots par Momme Dia, que de véreux opportunistes commencent à s’intéresser à ces lots assainis, par un Voulany; en l’occurrence un homme d’affaires comme Momme Dia, qui à leurs yeux de raciste ne mérite pas la réussite d’un tel projet.

Alors apparaissent certains larrons des terres, Mouhidine Sahrawi le fils du célèbre sahrawi, qui n’a aucune liaison avec le Sahara que par une fallacieuse et nuisante complicité avec l’ex-président Aziz, qui se servait de lui comme courtier des terres et auquel il avait troque l’ancien aéroport, Momma Abdel Aziz, courtier des terres qui a joué le rôle de médiateur avec l’administration foncière, la police et la justice…

Avec l’aide d’un procureur, qui apparemment a déjà perçu trente millions anciens et une V8, commence le cauchemar du noir et faible et sans couverture Momme Dia, qui après avoir gagné son procès sur la propriété des terres, des documents et du nom de la société Agims s.a; il est arrêté illégalement et séquestré pendant deux mois de menaces de mort et de tentatives de lui tordre les bras et le cou, sur un arrangement qu’il a toujours refusé au commissariat 3 de Teyarett.

C’est ainsi que Mouhidine Sahrawi et Momme Abdel Aziz ; en mèche avec le commissaire épuiseront tous les moyens sans résultats de soutirer à Momme ses lots et sa société.

Déterminé après sa sortie du commissariat Tayarett 3, il quitte Nouakchott pour quelques semaines, afin de se reposer et préparer une stratégie de résistance face à ses ennemis, qu’il combat à nos jours. Pendant ce conflit est au niveau de la justice, Mouhidine Sahraoui utilise les quittances de paiement de A.G.I.M.S (s.a) Momme Dia…

Avec l’aide de la justice, Mohidine et son groupe se procurent des documents (Nif, Reg. Commerce) au même nom que A.G.I.M.S de Momme Dia en la nommant «A.G.I.M.S sarl» contre A.G.I.M.S s.a de Momme Dia, pendant qu’il était gardé illégalement à vue, et torturé psychologiquement dans le silence total dans l’enceinte du commissariat 3 de Teyarett…

Dans l’ombre de grands hommes d’affaires, puisqu’il s’agit de gros sous émanant de lots couteux attribués au temps de Maaouya à Momme Dia, ces lots devenus attirants, dont les prix varient entre cinq à quinze millions anciennes accentue les appétits de Mouhidine et Khaled, chef service inamovible du cadastre depuis plus de vingt ans, grand corrompu et manipulateur connus des documents et données du foncier…

Le staff des avocats qui a la défense très difficile de Momme Dia, devient boiteux, manque d’efficacité face à la gigantesque machine du tort, composée de Mouhidine Sahrawi, et sa clique de « dépossédeurs » de biens d’autrui. Faut-il rappeler que les procédures de justice ne finissent jamais, rendant le métier endurant d’avocat inexécutable.

Je précise ici que chaque homme d’affaires à son procureur et son commissaire…

