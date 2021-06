Le ministre de l’Habitat s’engage à résoudre tous les litiges relatifs au foncier urbain à Nouakchott

Nouakchott, 14/06/2021

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, M. Sid’Ahmed Ould Mohamed, s’est engagé à résoudre tous les litiges relatifs aux lots de terrain, précisant que tous les citoyens bénéficieront de leurs droits, et que la loi sera appliquée afin de mettre fin au phénomène des quartiers précaires à Nouakchott, et de permettre à chaque citoyen de disposer d’une habitation décente.

C’est ce qui ressort des réponses du ministre relatives aux plaintes de citoyens, lors du démarrage , lundi, de l’opération de règlement des différends impliquant 300 familles de la moughataa de Toujounine (Nouakchott Nord), et portant sur des lots de terrain.

Le ministère de l’Habitat a attribué des lots de terrain à 98% de ces familles, dans les zones où elles résident actuellement. Les autres familles bénéficieront de lots dans le quartier Tarhil.

L’Agence de Développement Urbain (ADU) chargée de l’opération, a supporté, pour la première fois, toutes les charges relatives à la démolition des logements.