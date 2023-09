Présidentielle Sénégal 2024 : Macky Sall désigne Amadou Ba comme candidat à la présidentielle

Le président de la République sortant a décidé samedi de nommer l’actuel Premier ministre du Sénégal afin d’améliorer les chances du parti de remporter la prochaine élection. Dans un peu plus de cinq mois, le peuple sénégalais se rendra aux urnes pour élire le prochain Président de la République.

À l’approche de l’échéance, les partis et coalitions se préparent. Dans le camp présidentiel entourant la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), aucun candidat ne s’est encore imposé pour succéder au président Macky Sall. Dans un climat politique et social explosif, ce dernier a annoncé le 3 juillet à ses compatriotes avoir « décidé, après une longue et mûre réflexion, de ne pas être candidat aux prochaines élections du 25 février 2024 ».

En présentant Amadou Ba, le chef de l’Etat a mis en avant ses compétences professionnelles, sa diversité de parcours et sa capacité à rassembler. Amadou Ba est Premier ministre du Sénégal à partir du 17 février 2022. D’avril 2019 à novembre 2020, il a été ministre des Affaires étrangères.

Auparavant, il a été ministre de l’Économie et des Finances de septembre 2013 à avril 2019 quand j’avais rencontré « le voisin du sud » à la COP21 à Paris. Cet homme de 62 ans, né à Dakar, est membre du parti présidentiel Alliance pour la République depuis sa création en 2008 par le Premier ministre Macky Sall. Il a alors quitté le Parti démocratique du Sénégal (PDS), fondé par Abdoulaye Wade, chef de l’Etat de 2000 à 2012.

avec agences

Ahmed Ould Bettar depuis Dakar