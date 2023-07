Macky Sall ne se présentera pas pour un 3e mandat.

Le président sénégalais Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, il réaffirme sa volonté de respecter la Constitution sénégalaise. En 2024, le Sénégal aura un nouveau Président élu.

« Je sais que cette décision surprendra tous celles et ceux dont je connais l’admiration, ceux et celles qui souhaitent me voir guider la construction du Sénégal, mais le Sénégal dépasse ma personne, et il est rempli de leaders capables de pousser le pays vers l’émergence », a affirmé le président.

La nouvelle candidature est âprement disputée au Sénégal depuis des mois, au-dessus des fervents espoirs de ses partisans, ses détracteurs accusant le président de vouloir utiliser les règles de la nouvelle constitution du pays à son avantage alors que lui-même a même adopté une nouvelle constitution en 2016. .

Mes cher(e)s compatriotes, ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la constitution m'en donne le droit.

Macky Sall a suggéré que le Conseil constitutionnel avait déjà tranché la question et que, d’un point de vue juridique, rien ne l’empêchait de se représenter lui-même.

Le message de Macky Sall à la nation est intervenu dans un contexte de relations particulièrement tendues entre le camp présidentiel et son principal opposant, Ousmane Sonko. La condamnation d’Ousmane Sonko dans un scandale sexuel a déclenché de rares émeutes violentes début juin qui ont fait 16 morts.