Candidature de la mouvance présidentielle : Les femmes de Benno et de la grande majorité saluent le choix porté sur Amadou Bâ et s’engagent pour la victoire

Candidature de la mouvance présidentielle : Les femmes de Benno et de la grande majorité saluent le choix porté sur Amadou Bâ et s’engagent pour la victoire

Candidature de la mouvance présidentielle : Les femmes de Benno et de la grande majorité saluent le choix porté sur Amadou Bâ et s’engagent pour la victoire

Conformément à leur déclaration de soutenir tout candidat proposé par le président Macky Sall, les femmes de Benno Bokk Yaakaar et de la Grande Majorité Présidentielle réaffirment leur engagement au président de la coalition présidentielle et lui renouvellent leur confiance et loyauté.

Les femmes de Benno et de la Grande Majorité présidentielle saluent la démarche inclusive et participative du président Macky Sall et le félicitent pour le choix porté sur la personne du premier ministre Amadou Ba pour être le candidat de la coalition à l’élection présidentielle de février 2024.

Les femmes de Benno Bokk Yaakaar comprenant les enjeux de l’heure telle la préservation de la république et de la démocratie, la sauvegarde de la paix et de la stabilité, le respect de nos institutions, la sécurisation des politiques publiques autour de notre référentiel qui est le plan émergent, soutiennent la candidature du camarade Amadou Bâ. Elles réaffirment leur engagement auprès du président Macky Sall et s’engagent à soutenir sans réserve le candidat de Benno Bok Yaakaar, afin d’assurer la victoire de la coalition dès le premier tour au soir du 25 Février 2024.

Autres articles

MALICK FALL (Maire de Diourbel) : « Plus de 30.000 personnes sont bloquées par les eaux pluviales… Diourbel doit être déclarée zone prioritaire! »

Mbour est prête pour le triomphe de la continuité au soir du 25 février 2024 avec le choix de Amadou Ba pour la préservation de la stabilité et de la paix » (Cheikh Issa Sall).

Présidentiell⁵e de 2024 : Fidèle à sa décision de soutenir le candidat désigné par Macky Sall, Souleymane Ndoye s’engage à élire Amadou Ba.

Amadou Ba, candidat de Bby : « Je félicite le Président Macky Sall de son choix et lui réitère mon engagement pour l’aboutissement de sa vision » (Mohamed Ndiaye Rahma, Coordinateur Bby Kaolack)

MATAM/Campagne de reboisement 2023 : près de 3000 plants reboisés à Danthiady et à Bokidiawé

Dakaractu