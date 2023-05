Présidentielle en Türkiye : Tebboune félicite Erdogan pour sa réélection

– Le président algérien a renouvelé, dans une lettre à son homologue turc, « sa ferme volonté de travailler pour le renforcement de la coordination et de la concertation afin de faire progresser les relations bilatérales entre les deux pays ».

Ekip | 28.05.2023 – Mıse À Jour : 28.05.2023

Algeria

AA/Alger/Aksil Ouali

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a félicité son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour sa réélection pour un nouveau mandat à la tête de la Türkiye, à l’issue du deuxième tour de la présidentielle qui a eu lieu ce dimanche, 28 mai.

« C’est avec un grand plaisir que j’adresse à votre Excellence, en mon nom personnel et au nom du peuple algérien, mes félicitations à l’occasion du renouvellement de la confiance en votre honorable personne par le peuple turc frère », a écrit Tebboune dans une lettre à Erdogan, diffusée par la présidence algérienne.

Le chef de l’Etat algérien, lit-on dans le texte, « souhaite au président Erdogan le succès dans la poursuite de ses nobles fonctions au service de son peuple et dans la réalisation de plus d’acquis et de réalisations, sur la voie du progrès et de la prospérité ».

« Votre élection pour un nouveau mandat à la tête de la République sœur de Türkiye reflète véritablement l’engouement populaire autour de votre politique rationnelle et son soutien absolu à votre gestion avisée sur la voie du développement durable, en vue de surmonter les grands défis internes, régionaux et internationaux », a précisé le président algérien.

C’est aussi, a-t-il ajouté, « une reconnaissance de vos efforts et des précieux services rendus à votre peuple frère » . « Je suis sûr que le nouveau mandat vous permettra de renforcer cette confiance et de multiplier les réalisations et les acquis à tous les niveaux », a enchaîné Abdelmadjid Tebboune.

Poursuivant, le président algérien a souligné « le niveau des relations bilatérales entre l’Algérie et la Türkiye » et a réitéré « sa ferme volonté de travailler, ensemble, pour le renforcement de la coordination et de la concertation afin de faire progresser les relations bilatérales au plus haut niveau, conformément aux aspirations de nos deux peuples frères, et cela à la lumière des résultats de la première réunion du haut Conseil de la coopération tenue à Ankara en mai 2022 ».

Source: Agence Anadolu