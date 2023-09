Président Ghazouani à la 78ème session de l’AG de l’ONU : « La Mauritanie a fait de l’atteinte des ODD la ligne directrice de son développement »

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a prononcé ce mercredi après-midi, lors de la 78ème session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, un discours dans lequel il a tout d’abord exprimé ses félicitations à Son Excellence Dennis Francis, Représentant permanent de la Trinité-et-Tobago auprès des Nations Unies, pour sa présidence de cette session de l’Assemblée générale de l’ONU qui se tient sur le thème « Rétablir la confiance et raviver la solidarité : accélérer l’action menée pour réaliser le Programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous ». Il lui a souhaité plein succès avant de remercier son prédécesseur Son Excellence Chaba Koroshi, pour son excellente gestion de la session précédente.

Son Excellence le Président de la République a souligné que la Mauritanie a fait de la réalisation des objectifs de développement durable une ligne directrice générale de ses efforts de développement, comme en témoigne sa stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, qui constitue le cadre de référence de l’action publique de développement. La Mauritanie a su, dit-il, y parvenir grâce aux grands efforts qui ont été déployés, malgré la situation internationale et régionale défavorable, en améliorant les indicateurs de nombreux objectifs de développement durable dans le pays.

Le Président de la République a indiqué que la Mauritanie a fait de la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion un axe majeur de son action, au travers de la construction d’un vaste réseau de sécurité sociale qui renforce la résilience de ses citoyens les plus vulnérables et soutient leur pouvoir d’achat par divers moyens, faisant observer que les perspectives se sont élargies à la faveur d’un vaste programme de développement de l’hydrogène vert, en cours de lancement, et qui constituera une source durable d’énergie alternative propre.

Évoquant la question des droits humains, il a exprimé l’engagement résolu de la Mauritanie à promouvoir les droits de l’homme, à protéger les droits des femmes et des enfants et à lutter contre l’esclavage sous ses formes modernes et ses séquelles.

Il a réaffirmé le droit du peuple palestinien à créer un État indépendant, avec Al-Qods pour capitale, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et à l’Initiative de paix arabe, ainsi que l’adhésion de la Mauritanie aux solutions qui préservent l’intégrité territoriale et établissent les bases de la stabilité et de la sécurité en Libye, au Yémen et en Syrie, appelant à ce que tous les efforts possibles soient déployés pour mettre un terme définitif aux hostilités en République du Soudan et trouver une solution politique globale à la crise dans ce pays frère.

Son Excellence a renouvelé le soutien de la Mauritanie au gouvernement somalien dans sa quête de sécurité et de stabilité, réitérant la position ferme sur le conflit du Sahara occidental et le soutien de la Mauritanie aux efforts des Nations Unies et à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, visant à trouver une solution durable et acceptable pour toutes les parties.

AMI