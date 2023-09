Premier Congrès des Inspecteurs de Circonscriptions pédagogiques de l’Enseignement Primaire en Mauritanie

Les Inspecteurs de Circonscriptions Pédagogiques de l’Enseignement Primaire (Fondamental) tiennent leur premier Congrès au Centre Culturel d’Arafat à Nouakchott sous le thème :l’Équité pour les Inspecteurs de

Circonscriptions pédagogiques : gage de l’École Républicaine.

Ce congrès de deux jours : 23 et 24 Septembre courant sera l’occasion de dresser une énième fois de plus tout le catalogue d’injustices auquel fait face cette Corporation.

En effet, la Corporation des Inspecteurs de Circonscriptions Pédagogiques de l’Enseignement Primaire (fondamental) court depuis plusieurs décennies après une reconnaissance qui lui vaudrait un statut de fonction légale dans l’Organigramme du MENRSE, mais en vain.

Après l’avènement de son Excellence Mohamed Cheikh Ghazwani, les Inspecteurs de Circonscriptions avaient nourri beaucoup d’espoirs, mais qui tardent à se concrétiser : le changement de l’indice salarial après la sortie de l’ENS et le reversement au corps des Inspecteurs, ériger la fonction de l’Inspecteur de Circonscription en chef de division, régularisation des indemnités accordées par le Président de la République

en 2021 et 2023 ainsi que d’autres dysfonctionnements dans ce secteur comme la marginalisation des Inspecteurs dans la prise des décisions au sein de leur secteur et leur non-implication dans tout le processus du Concours seraient d’énormes manquements quant à la réussite de notre Système éducatif…

À suivre

Pour Rapide Info Yahya Niane