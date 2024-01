Pour le champ politique national

Un atelier multi-acteurs sera organisé dans les prochaines semaines, avec la participation de tous les acteurs politiques, des médias et de la société civile.

Observant les différentes positions implicites ou explicites, j’invite tous les acteurs politiques, quelles que soient leurs positions, à viser toujours le meilleur intérêt du pays dans leurs positions et décisions.

Que la crainte d’Allah et l’esprit de sagesse leur inspire toujours de bonnes paroles, de bonnes actions et la meilleure direction pour le bénéfice de tous, apaiser le champ politique et surtout assurer le maintien de la paix et de l’unité du pays.

J’espère qu’à travers ce séminaire, vous pourrez découvrir des intérêts communs et jeter les bases d’une coopération future pour sauvegarder les intérêts d’un pays souffrant depuis longtemps d’instabilité.

Ahmed OULD BETTAR