Le Premier ministre et les membres du gouvernement signent l’appel historique de Djéol

Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messaoud, les membres du gouvernement et le wali de Nouakchott Ouest ont signé ce vendredi matin dans l’espace de El Haj Mahmoud Ba, attenant à la mosquée Ibn Abbas dans la moughataa du Ksar, sur le document de l’appel historique de Djéol.

Cette signature officielle du Premier ministre et des membres du gouvernement vient en prélude au lancement effectif de la plateforme numérique, qui devrait être ouverte à tous les citoyens du pays et de l’étranger, afin de leur permettre de signer électroniquement sur le contenu du document historique de l’Appel de Djéol, en accédant à la plateforme numérique via le numéro d’identification national.

L’appel historique de Djéol, dont la signature avait été auparavant supervisée par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans le cadre des activités du Festival Culturel de Djéol, le 17 mars dernier, visant à enraciner la cohésion nationale, à rejeter la division et à promouvoir les valeurs du civisme, qui sont considérées comme véritables pilier à tout développement et progrès.

Il s’agit d’une réponse à l’appel de Son Excellence le Président de la République à Ouadane et à Tichit, dans lequel il a appelé tous les citoyens à dépasser les résidus d’injustice et d’iniquité dans notre patrimoine culturel, à purifier les discours et les comportements des préjugés et des stéréotypes, et à faire face à la montée du tribalisme qui va à l’encontre de la logique de l’État moderne.

La signature de l’appel historique de Djéol, qui se fera également au niveau des wilayas de l’intérieur, a eu lieu en présence des autorités administratives et des élus de la wilaya de Nouakchott-Ouest.

AMI