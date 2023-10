Pour aider le secteur privé a embaucher les jeunes !

L’inversion de cette tendance est, en effet, cruciale pour l’avenir économique et social de la Mauritanie. Il est important de favoriser la formation et l’emploi des jeunes dans des secteurs prometteurs tels que l’agriculture, BTP, hôtellerie, services et l’informatique et les métiers techniques. Cela permettrait de réduire la fuite des cerveaux et de stimuler le développement du pays.

Pour y parvenir, il pourrait être intéressant de mettre en place les mesures suivantes :

Renforcement des établissements et programmes de formation professionnelle : il est important de mettre en place des partenariats entre les établissements de formation et les entreprises pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Cela permettrait aux jeunes d’acquérir des compétences recherchées sur le marché du travail national.

Promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation : encourager les jeunes à développer leurs propres entreprises et start-ups pourrait être une solution efficace pour créer des emplois et retenir les talents sur place. Il faudrait mettre en place des incubateurs d’entreprises, fournir des financements et des formations spécifiques pour soutenir ces initiatives.

Collaboration avec les entreprises locales et internationales : il est important de mettre en place des partenariats entre les établissements de formation et les entreprises pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Les entreprises pourraient participer à la conception des programmes de formation pour garantir qu’ils répondent aux besoins du marché du travail.

Sensibilisation sur les opportunités locales : informer les jeunes sur les secteurs d’activités en développement et les opportunités d’emploi disponibles au niveau national, afin qu’ils puissent envisager de construire leur carrière en Mauritanie plutôt que de chercher ailleurs.

Investissement dans l’infrastructure et les partenariats internationaux : Il faudrait améliorer l’accès à Internet et développer l’infrastructure technologique du pays pour favoriser la croissance du secteur de l’informatique et de l’intelligence artificielle. Il serait également bénéfique de rechercher des partenariats avec des institutions internationales et des entreprises spécialisées dans ces domaines, pour bénéficier de leur expertise et favoriser les transferts de connaissances.

En mettant en œuvre ces mesures, la Mauritanie pourrait inverser la tendance de la fuite des cerveaux et attirer davantage de jeunes talents et d’enseignants, qui contribueraient au développement du pays dans des domaines clé tels que l’agriculture et l’informatique. Cela favoriserait la croissance économique et créerait des opportunités d’emploi pour la population locale en Mauritanie.

*Abdoulaziz DEME*

Paris le 21 octobre 2023