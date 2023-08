Porte-parole : « La Mauritanie veut que le Niger rétablisse l’ordre constitutionnel »

Porte-parole du gouvernement : « La Mauritanie veut que le Niger rétablisse l’ordre constitutionnel »

M. Nani Ould Chrougha, Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie et Porte-parole du Gouvernement, a condamné la tentative de coup d’Etat en cours au Niger et a souligné que Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République, suit l’évolution de la situation avec le Chefs d’Etat de la sous-région.

C’est ce qu’il a dit en réponse à une question sur le sujet lors d’une conférence de presse sur les résultats du Conseil des ministres réuni à Nouakchott jeudi matin.

Il a ajouté que la Mauritanie s’opposait à tout renversement de l’ordre constitutionnel, exprimant l’espoir que le Niger le rétablirait dans les plus brefs délais.

Le coup d’État au Niger est également un énorme embarras pour la CEDEAO, mais d’après son bilan, l’échec probable de l’ultimatum d’une semaine aux soldats à Niamey ne ferait qu’aggraver la misère de l’organisme régional. Déjà, les gouvernements militaires du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée se sont alignés derrière le Niger, menaçant de quitter tout groupe régional qui applique des sanctions contre le Niger.

La Cédéao est créée en mai 1975. Cette structure qui a pour but de promouvoir la coopération et l’intégration avec l’objectif de créer une union économique et monétaire est destinée à coordonner les actions des pays de l’Afrique de l’Ouest. En 1990, son pouvoir est étendu au maintien de la stabilité régionale avec la création de l’ECOMOG, groupe militaire d’intervention qui devient permanent en 1999.

La Cédéao compte aujourd’hui 15 États membres et depuis la création de la CEDEAO en 1975, un seul pays, la Mauritanie, est parti.