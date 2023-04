Politique: Mouna Mint Deye accroche ses patins RFD.

Mouna Mint Deye, femme engagée, militante des droits de l’homme, journaliste et l’une des figures les plus connues du féminisme et de l’engagement politique mauritaniens a annoncé vendredi qu’elle accroche ses patins du Rassemblement des forces démocratiques (RFD), l’organisation politique mauritanienne où elle a été hyper dynamique dès son plus jeune âge.

Mouna Mint Dèye a annoncé son départ dans un post sur sa page Facebook. Au début de son écrit, elle écrivait : « Je salue le président Ahmed Ould Dadah pour sa sincérité, son courage, son sens des responsabilités et son esprit combatif. Mais pendant de nombreuses années, dit-elle, il a été entouré d’un groupe de personnes opprtunistes. En conséquence, elles ont gâché le parti.

« Nous sommes d’accord pour établir des listes de candidats aux élections municipales, législatives et régionales. D’ailleurs, le président Ahmed Ould Dadah m’a désigné tête de liste des femmes lors d’une concertation. Cependant, les mensonges ont été véhiculés comme d’habitude, et les choses ont changé. Ensuite, une liste des insignifiants a été publiée« , a-t-elle expliqué.

« Ces pratiques annonceront d’autres départs« , a commenté la militante.

« Je quitte le parti que j’ai toujours aimé. Je me suis battu au sein de ce parti pour sa cohésion et les revendications de ses militants et sympathisants. » « Ahmed restera son père, son camarade et son président », a-t-elle affirmé.

C’est encore tôt pour débuter la rubrique des transferts. Et pourtant, Mouna a annoncé qu’elle choisirait prochainement la formation politique où elle devrait jouer pour le top. « Je compte sur votre soutien pour défendre vos droits à la prochaine Assemblée nationale ».