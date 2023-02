Le rassemblement des forces démocratiques (RFD) : déclaration

Trois décennies durant, notre parti a lutté, avec persévérance et sincérité, dans de difficiles circonstances, pour l’instauration d’un État de droit et des institutions républicaines. Aussi, avions-nous appelé au renforcement de l’unité nationale et de la cohésion sociale, à une lutte sérieuse contre la corruption qui gangrène l’appareil d’État, à l’éradication de l’esclavage et de ses séquelles, à la réduction des larges disparités sociales, au règlement des questions en suspens des droits de l’homme et des injustices, à la mise en place d’un système sanitaire et social dont bénéficierait l’ensemble du peuple, à l’élimination du chômage dont souffre une grande partie des forces vives, les jeunes en particulier. Ces objectifs ne pourront être atteints que par l’édification de systèmes éducatif et de santé efficients, sous la protection d’une justice indépendante, la promotion d’une administration impartiale et efficace et une armée républicaine forte qui préserve notre intégrité territoriale.

Nos militants ont tout sacrifié, au nom de ces idéaux et objectifs et ont persévéré face aux régimes tyranniques qui se sont succédés dans ce pays. Puisse Allah accueillir en Sa sainte miséricorde ceux d’entre eux qui nous ont quitté et éclairer la voie des autres. Aussi, les Femmes du RFD ont-elles fait preuve d’audace et d’abnégation, tout au long de notre combat politique pour le changement et le progrès. Aujourd’hui la Jeunesse du parti porte le flambeau pour la consécration des valeurs de démocratie, de justice sociale et de solidarité auxquelles nous aspirons.

Bien que notre parti n’ait pas accédé au pouvoir, il a, malgré cela, l’honneur et la gloire de voir l’ensemble de la classe politique, majorité et opposition, adhérer aux grands objectifs qu’il s’est fixés et à son clairvoyant discours politique faisant, aujourd’hui, l’objet d’un consensus national.

Notre congrès extraordinaire se tient aujourd’hui dans un contexte national caractérisé par un climat d’ouverture et d’apaisement politique, en nette rupture avec le mode de gouvernement institué par les régimes précédents à l’égard de l’opposition. Cette atmosphère a ouvert la voie à la concertation entre l’opposition démocratique et la majorité, ce qui a abouti à la signature d’un accord entre le gouvernement et les partis politiques pour l’organisation d’élections libres, transparentes et, espérons-le, satisfaisantes pour tous.

Notre congrès se tient également à un moment où notre pays vit dans une conjoncture où prévalent les appels au tribalisme, au régionalisme et au sectarisme, constituant ainsi une véritable menace pour l’harmonie de la société et la cohésion de son tissu. A cela s’ajoute une situation internationale très dangereuse, caractérisée par le déclenchement d’une guerre quasi- mondiale, le développement de réseaux terroristes et de contrebande à nos frontières orientales, la propagation de l’instabilité dans la région du Sahel, dont nous sommes partie intégrante, sans oublier la tension croissante entre nos frères sur les frontières septentrionales du pays.

Le RFD a, de tout temps, appelé à la cohésion des Mauritaniens pour faire face à ces défis internes et externes, et à la mise en place d’un large front national œuvrant à l’unité du peuple mauritanien, afin de surmonter tous les dangers auxquels il est confronté.

Estimant que le dialogue entre les protagonistes politiques demeure la meilleure approche pour toute action politique sérieuse, afin de parvenir à une entente nationale à même de conduire le pays vers davantage d’unité, de cohésion sociale, de démocratie et de développement, notre parti a pour option de valoriser tout plaidoyer allant dans ce sens, en évitant tout ce qui pourrait entraver la réalisation de cet objectif.

C’est ce qui motive le congrès extraordinaire à annoncer la participation du parti aux prochaines élections, en appelant ses militants et sympathisants à s’engager dans le processus d’inscription sur les listes électorales et à défendre la ligne et l’approche du parti, conformément à sa déclaration politique.

Nouakchott, 13 Rajab 1444 – 04 Février 2023

Le Congrès