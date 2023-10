Point de vue pour sécuriser la frontière Mali et Mauritanie !

Pour régler et sécuriser la frontière entre le Mali et la Mauritanie, plusieurs mesures peuvent être envisagées. Voici quelques suggestions :

. Renforcement de la coopération entre les deux pays : il est essentiel d’encourager une coopération renforcée entre le Mali et la Mauritanie en matière de renseignements et de partage d’informations afin de lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme et la contrebande.

. Développement des infrastructures de sécurité : investir dans la construction et dans l’amélioration des infrastructures de sécurité aux frontières peut aider à mieux contrôler les mouvements et à empêcher les entrées illégales. Cela peut inclure la mise en place de postes douaniers, de bases militaires et de points de contrôle efficaces.

. Surveillance accrue : utiliser des technologies modernes de surveillance, telles que les caméras de vidéosurveillance, les drones et les systèmes de détection de mouvement, peut grandement renforcer la surveillance de la frontière et permettre une réaction rapide en cas d’incidents.

. Formation et équipement des forces de sécurité : assurer une formation adéquate aux forces de sécurité chargées de la surveillance de la frontière est crucial. En outre, il est important de les doter de l’équipement nécessaire, tels que des véhicules tout-terrain, des systèmes de communication efficaces et des armes modernes.

. Sensibilisation et coordination régionale : travailler en étroite collaboration avec les pays voisins, ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales, peut aider à créer une approche coordonnée de la sécurité transfrontalière. Cela peut inclure des patrouilles conjointes, des échanges d’informations et une coopération en matière de renseignements.

. Développement économique et social : s’attaquer aux problèmes de pauvreté et de chômage dans les régions frontalières peut contribuer à réduire les incitations à la criminalité et à la migration irrégulière. Investir dans le développement économique et social de ces régions peut améliorer les conditions de vie des populations locales et renforcer la stabilité de la zone frontalière.

. Renforcement des lois et des systèmes juridiques : mettre en place des lois solides et des systèmes juridiques efficaces pour lutter contre la criminalité transfrontalière et la contrebande peut dissuader les activités illicites et renforcer la sécurité aux frontières.

Il est important de noter que ces mesures doivent être mises en œuvre de manière coordonnée, en tenant compte des spécificités de la région et des besoins des populations locales. Une approche multidimensionnelle, combinant à la fois des éléments de sécurité, de développement économique et de coopération régionale, est essentielle pour régler et sécuriser efficacement la frontière entre le Mali et la Mauritanie.

Abdoulaziz DEME

Paris le 01 octobre 2023