Pauvre enseignement technique et professionnel

La politique de l’enseignement technique et professionnel est un échec pour quatre raisons:

1. Tous les directeurs qui se sont succédés ne sont pas du secteur.

_ Le premier directeur, Mohamed Elhafeh Enahoui est un littéraire qui a fait une décennie,

_ Le deuxième Ahmedou Dehah ( maîtrise en maths ) qui a fait deux décennies,

_ Sidahmed Eyouh actuel directeur depuis 15 ans ( DEA en mathématique ).

2. La majorité des Ministres qui sont passés sur ce secteur ne différencient pas entre un enseignement technique et un enseignement professionnel et moins encore entre un écrou et un rivet.

Ils n’ont aucune idée de la pyramide du corps professoral et ne savent même qu’ ils ont un docteur qui a tous les diplômes d’enseignement technique. Quand ils sont nommés, c’est pour s’occuper de la consommation du budget et mettent plusieurs mois pour avoir une idée sommaire du secteur. En général, les pseudo spécialistes leurs avancent quelques orientations souvent tirées par les cheveux.

3. Plus de 20 stratégies ont été adoptées et chaque fois on rebelotte pour tout nouveau Ministre qui vient. Ces stratégies sont élaborées par des techniciens et des maitrisards au niveau de la DFTP et de l’Inap-ftp qui finance pour broyer tout sur son chemin, sans jamais que l’on soit invité malgré nos diplômes et l’ expérience de plus de 30 ans d’enseignement au CSET qui est le plus important établissement de ce système . C’est vrai que certains se donnent des diplômes assis dans leur bureau (master en ingénierie de formation, master en pédagogie professionnelle, etc.).

4. Tous les techniciens, maitrisards, administratifs (Secretaire Général, directeur central, chef service, chef division), plantons, femmes de ménage, ont été décorés sans jamais qu’on pense à nous malgré qu’on professe depuis plus de 38 ans. Nos étudiants sont aujourd’hui très présents dans les deux secteurs privés et publics. C’est de l’injustice caractérisée maintenue par le staff du Ministère souvent jaloux de nos diplômes et de nos compétences.

En conclusion ce secteur doit avoir un nouveau sang et des gens dévoués à atteindre les objectifs ambitieux de Tahoudaty. Il serait idéal de passer un balai sur la mafia de la FTP pour permettre à la Mauritanie de se développer car tout développement d’un pays passe par la formation des hommes et des femmes et cette formation doit être technique et professionnelle. Hors le produit actuel de la formation est très nul quelque soit le niveau et ne peut pas répondre aux attentes du pays.

Dr. Khalil khalifa