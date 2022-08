Parti Insaf: Reunion du comité d’urgence et de secours

Au siège du Parti El Insaf, s’est tenue, le samedi 20/08/2022, au soir, une réunion du Comité d’urgence et de secours du Parti sous la présidence de M. Mohamed Melainine Ould Eyih. Cette réunion, à laquelle ont pris part les membres du Comité, a été élargie au Vice-Président du parti, au Secrétaire Général et aux Secrétaires Fédéraux des trois wilayas de Nouakchott. Le Secrétaire Fédéral du Gorgol a également participé, à distance à cette réunion, à partir de Kaédi.

L’ordre du jour comportait les points suivants :

• Discuter de la situation causée par les pluies qui se sont abattues récemment à Nouakchott et à Kaédi et les mesures que doit prendre le Parti à cet effet aux niveaux local et national ;

• Écouter les rapports des Secrétaires Fédéraux de Nouakchott et du Secrétaire Fédéral du Gorgol relatifs à la situation.

Au nom du Parti, les participants ont hautement salué la décision de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwani, de rompre son congé annuel pour se rendre à Kaédi, se tenir aux côtés des personnes affectées et superviser directement les interventions en cours pour faire face aux effets des inondations.

Ils ont exprimé les sincères remerciements du Parti à Son Excellence le Président de la République pour ce noble geste, à travers lequel il a affirmé son assistance permanente aux populations, surtout lors des circonstances difficiles.

Ils ont également adressé les remerciements du Parti à toutes les autorités publiques pour le travail sérieux, large et remarquable qu’elles ont mené pour la mise en œuvre des instructions de Son Excellence le Président de la République.

Le Comité a réitéré l’appui et le soutien du Parti à tous les citoyens touchés et a décidé de préparer une intervention rapide au profit des personnes affectées à Kaédi et à Nouakchott. La forme et la taille de cette intervention seront déterminées aussitôt le bilan de l’étendue des dégâts causés par les inondations finalisé.

Le comité a souligné que le Parti exhorte ses militants et ses leaders aux niveaux local et national, ainsi que ses élus, à mobiliser tous les cadres du parti, les structures associatives et les initiatives individuelles pour intensifier et diversifier les formes d’intervention au profit des personnes affectées par ces inondations.

Nouakchott, le 21/08/2022

Président du Comité

Mohamed Yahya Ould Horma

Vice- Président du Parti