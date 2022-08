Le Président de la République à partir de la ville de Kaédi :

Le Président de la République à partir de Kaédi: Tous les moyens ont été mobilisés pour sécuriser nos populations et leurs biens.

Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a affirmé que l’Etat a mobilisé tous les moyens civils, militaires et logistiques pour sécuriser les populations et leurs biens contre les effets néfastes des fortes pluies et des eaux de ruissellement que connait le pays actuellement.

Le Président de la République parlait dans une déclaration au bureau régional de l’AMI dans la wilaya du Gorgol après une visite dans les quartiers sinistrés dans la ville de Kaedi.

Le Président de la République a ajouté que le but essentiel de sa visite dans la ville de Kaédi, où il est arrivé, samedi en début d’après-midi, est de se solidariser avec les citoyens, de les soutenir et de s’informer directement sur leurs conditions après les fortes pluies et les inondations qu’a connues la ville mais aussi pour suivre les efforts visant à dégager les eaux hors des rues principales et des habitations dans les quartiers sinistrés.

Il a aussi précisé que parmi les objectifs de la visite figure une évaluation globale des dégâts causés par cette situation et des moyens mobilisés pour organiser les secours mais également de s’informer sur les différentes lacunes aussi bien en ce qui concerne les engins que les ressources financières et les moyens logistiques dans le but de les surmonter de manière immédiate et rapide.

Il a affirmé qu’il a donné ses instructions, dès qu’il a pris connaissance des dégâts, pour une mobilisation générale de tous les organes de l’Etat pour mener les opérations de secours nécessaires et sécuriser les citoyens et leurs biens, soulignant que ces missions ont été menées avec professionnalisme et une grande compétence.

Le Président de la République a noté que cela est certainement du au plan préventif des urgences marqué l’opérationnalisation complète des organes militaires et sécuritaires depuis l’annonce de la prévision du caractère pluvieux de l’actuelle saison des pluies.

Il était arrivé samedi en début d’après-midi à Kaédi pour une visite d’information sur la situation, suite aux dégâts matériels causés par les pluies récemment dans certains quartiers de la ville.

Il a été accueilli à sa descente d’avion par le wali du Gorgol , M. Ahmedna Ould Sidbé, le ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement, M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar et les autorités administratives et sécuritaires dans la wilaya.

Dès son arrivée dans la ville le Président de la République a effectué une visite au quartier de Touldé où il a pris connaissance de l’ampleur des dégâts causés par les pluies à l’intérieur des habitations, dans les rues et sur la place de l’ancien marché de bétail ainsi que sur la route bitumée encerclée par les eaux isolant ainsi le quartier de la station routière et du marché central.

Le Président de la République a engagé un dialogue avec certains habitants du quartier, s’informant sur leurs préoccupations et leurs doléances, et ce avant de se rendre au quartier de Wandama où il a pris connaissance de la situation des canaux d’eau passant sous la route bitumée Kaédi-Boghé au niveau de l’entrée de la ville.

Il a écouté des explications détaillées sur les caractéristiques de ces canaux qui ont joué un grand rôle dans la limitation des dangers que pouvaient occasionner les eaux de ruissellement en provenance de l’Oued surplombant la ville de Kaédi à l’ouest

Dans le même quartier, le Président de la République a suivi les opérations de dégagement des eaux menées par la Délégation générale de la sécurité civile en collaboration avec l’Office national d’assainissement pour désenclaver l’une des principales rues du quartier de Wandama et qui conduit aux magasins du CSA à Kaedi.

Le Président de la République a en outre visité l’école d’El Varough dans le quartier de Wandama où vivent provisoirement plusieurs familles après l’envahissement par les eaux de leurs habitations. Il leur a exprimée sa totale solidarité avec elles dans cette situation particulière.