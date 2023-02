Paris veut approfondir ses relations avec Alger malgré l’affaire Bouraoui.

Paris entend continuer à approfondir ses relations avec Alger malgré les frictions liées au retour en France d’une Franco-Algérienne qui devait être expulsée vers l’Algérie via la Tunisie, ce qui a provoqué le rappel de l’ambassadeur algérien.

Arrêtée en Tunisie vendredi d’où elle risquait d’être expulsée vers l’Algérie, la militante politique et journaliste Amira Bouraoui, a finalement pu embarquer lundi soir sur un vol à destination de la France.

Alger a jugé qu’il s’agissait d’une « exfiltration illégale » et a rappelé son ambassadeur « pour consultations ». Cette Franco-Algérienne faisait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire en Algérie.

Interrogé sur le fait que cette affaire était susceptible de dégrader les relations bilatérales, François Delmas, porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : « pour notre part, nous entendons continuer à travailler à l’approfondissement de notre relation bilatérale ».

Il s’est en revanche refusé à tout commentaire sur le rappel de l’ambassadeur algérien, « une décision algérienne qu’il ne m’appartient pas de commenter ».

Il n’a pas non plus voulu faire de commentaires « sur cette situation individuelle » mais a tenu à rappeler qu’Amira Bouraoui était « une ressortissante française et qu’à ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire ».

« Il s’agit d’une procédure qui ne ressort d’aucune manière de l’ordinaire », a-t-il également réagi. Il n’a pas non plus voulu répondre à la possibilité que cette affaire remette en question la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune programmée pour le mois de mai.

Après un grave coup de froid à l’automne 2021, Paris et Alger avaient scellé un réchauffement de leurs relations à l’occasion d’un déplacement du président français Emmanuel Macron à Alger en août dernier.

Les deux chefs d’Etat avaient signé en grande pompe une déclaration commune pour relancer la coopération bilatérale.

