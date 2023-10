Ouverture en mode virtuel du premier forum des chercheurs mauritaniens de la diaspora.

Le premier forum des chercheurs mauritaniens dans la diaspora tenu en mode virtuel a été ouvert, samedi à Nouakchott.

Dans un discours prononcé pour la circonstance, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Niang Mamoudou a exprimé son honneur et son grand plaisir de s’adresser, à l’occasion de cette rencontre de haut niveau, à un nombre si important de chercheurs mauritaniens de la diaspora.

Il a ajouté que la présence ici, aujourd’hui de ces chercheurs est un témoignage, à la fois de l’intérêt que la Mauritanie, sous la direction de Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, accorde aux mauritaniens expatriés en général, aux hommes de savoir et de science parmi eux particulièrement, et de leur attachement, eux, à ce pays qui, malgré l’éloignement pour certains d’entre eux, reste cependant le leur et habite leurs esprits et leurs cœurs.

Il a tenu, à ce sujet, à remercier vivement les chercheurs au nom du Président de la République et du Gouvernement du Premier ministre Mohamed Ould Bilal, “d’avoir répondu à notre invitation pour débattre du développement de notre pays et explorer les meilleures voies pour le réaliser”.

Il a également tenu à leur exprimer toute sa fierté de découvrir, aujourd’hui, l’immense potentiel humain dont dispose la Mauritanie à l’étranger et à leur assurer que son département ne ménagera aucun effort pour que la Mauritanie tire profit de ce potentiel, comme le stipule déjà la stratégie nationale de la recherche scientifique et de l’innovation à l’horizon 2026, “qui constitue pour nous une feuille de route de la politique du pays en la matière, dans les trois prochaines années”.

Le ministre a dit pouvoir compter sur chacun des chercheurs pour apporter sa contribution à la mise en œuvre de cette stratégie qui, jumelée à une autre sur l’enseignement supérieur à l’horizon 2030, vise à canaliser l’action du département vers l’émergence d’un enseignement supérieur et d’une recherche scientifique adaptés à nos réalités et capable de générer un développement durable.

De son côté, le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur , M. Mohamed Yahya Ould Saaid, a indiqué que les colonies à l’étranger constituent un appui important en matière de développement pour leurs nations, soulignant que cela ne se reflète pas seulement à travers les transferts financiers et les investissements, mais plus important que cela le transfert des connaissances et des compétences qui contribue dans le développement des Nations leur permettant ainsi de rattraper le concert du progrès scientifique et technologique, ce qui s’est réalisé effectivement dans certains pays grâce à leurs chercheurs et leurs experts résidant à l’étranger.

Il a ajouté que les mauritaniens dans la diaspora sont estimés à des milliers de personnes dont des expertises à un haut niveau dans les différents domines et qu’ils sont caractérisés par leur attachement à leur nation et par leur volonté de la servir.

Le président du comité d’organisation du forum, M. Ali Mohamed Salem El Boukhari avait insisté, dans un mot pour la circonstance sur l’importance de la rencontre et ses significations ainsi que sur ce qui est attendu d’elle comme résultats devant contribuer à élever du niveau de la recherche scientifique en Mauritanie, à la développer et à l’améliorer.

Il a souligné que cette rencontre à laquelle participe des chercheurs mauritaniens se trouvant en Europe, en Amérique, en Afrique et au Mechrek arabe, aux côtés de leurs camarades en Mauritanie discutera des contraintes qui empêchent leur participation à l’effort national en matière de recherche scientifique et des moyens devant permettre de surmonter ces contraintes.

