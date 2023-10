La diaspora Mauritanienne dans le développement du pays!

En tant que membre de la diaspora mauritanienne en France, nous pouvons jouer un rôle crucial dans le développement de la Mauritanie et apporter des projets concrets. Voici quelques actions que nous pouvons entreprendre ensemble :

Sensibilisons et mobilisons notre diaspora envers notre pays soit en collaboration avec les gouvernements soit compter sur nous même en fédérant nos moyens et nos forces : Organisons des rencontres, des événements et des discussions pour sensibiliser les membres de notre diaspora mauritanienne en France et en Europe sur les enjeux de développement en Mauritanie. Mobilisons nous- pour soutenir des projets spécifiques.

Renforçons les partenariats avec les organisations locales : pour collaborer avec des organisations locales en Mauritanie pour identifier les besoins prioritaires et établir des partenariats solides. Nous pouvons également aider à établir des liens entre ces organisations et notre diaspora, en facilitant ainsi la mise en œuvre de projets communs.

Mobilisons des ressources financières : Organisons des campagnes de collecte de fonds auprès de la diaspora mauritanienne en France et en Europe pour financer des projets concrets en Mauritanie. Ces fonds peuvent être utilisés pour des initiatives liées à l’éducation, la santé, l’infrastructure, l’agriculture, etc.

Nous également favoriser le transfert de compétences : Mettons en place des programmes de volontariat et d’échanges entre notre diaspora en France et les communautés en Mauritanie. Cela permettra de favoriser le partage de connaissances, d’expériences et de compétences, en vue de renforcer les capacités locales.

Promouvoir l’entrepreneuriat et l’investissement : Encourageons nos membres de la diaspora mauritanienne en France à investir et à créer des entreprises en Mauritanie. Nous pouvons encore faciliter l’accès à l’information, aux ressources et aux réseaux nécessaires pour stimuler l’entrepreneuriat dans le pays.

Participons aux initiatives de développement : notre diaspora peut Participer activement aux programmes de développement en Mauritanie, qu’ils soient mis en place par le gouvernement, les organisations internationales ou les ONG. Contribuez en apportant notre expertise, notre expérience et nos idées novatrices.

Renforçons les liens culturels : en Organisant des manifestations culturelles, des forums et des échanges artistiques pour promouvoir la richesse de la culture mauritanienne en France et en Mauritanie. Cela renforcera les liens entre les deux communautés et favorisera l’échange de connaissances et de traditions.

En collaborant avec les associations et ONG de la diaspora mauritanienne en France, nous pouvons jouer un rôle important dans le développement et l’amélioration des conditions de vie des populations en Mauritanie. Nos actions concrètes, combinées à notre engagement, auront un impact significatif sur la société mauritanienne.

Abdoulaziz DEME

19 Octobre 2023