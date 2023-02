Opportunités pour les femmes d’accéder à des postes de décision.

Le Plan Social de SEM Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, président de la République forme une vision stratégique pour l’autonomisation des femmes en particulier les groupes vulnérables de la société.

Opportunités pour les femmes d’accéder à des postes de décision dans le domaine de la participation politique, où les femmes représentent environ 21% des membres du gouvernement, plus de 33% des employés et agents de l’État, ainsi qu’une présence significative dans divers organes étatiques et gouvernementaux tels que le corps diplomatique, judiciaire, de sécurité et de défense, et les femmes mauritaniennes dirigent également de nombreuses institutions publiques à caractère administratif.

Les femmes élues

Dans les centres de décision élus de notre pays, les femmes représentent 15 % des présidents de conseils régionaux, environ 36 % des conseillers locaux, 20 % des sièges des conseils.

En termes d’augmentation de la participation économique, les programmes gouvernementaux visent à soutenir l’autonomisation économique des femmes en soutenant les coopératives et les associations dérivées et en encourageant l’accès des femmes aux prêts.

Des projets de développement ont été mis en œuvre dans ce domaine, tels que des projets favorisant l’autonomisation économique des femmes et des fonds de financement pour des projets féminins générateurs de revenus organisés par des coopératives féminines.

