Déclaration des femmes du parti El-Insaf sur la participation politique des femmes dans les listes électorales

Grâce à Dieu et ensuite grâce à la lutte des femmes mauritaniennes et au maintien de la volonté politique, pour ses aspirations et dans un effort de mise en œuvre des conventions et traités internationaux que la Mauritanie a ratifié pour améliorer l’accès des femmes aux postes de décision politique, grâce à ces facteurs ; les femmes mauritaniennes ont fait l’objet d’une discrimination positive dans les emplois et les mandats par la loi de 2006, qui imposait un quota pour les femmes de sièges au Parlement et aux conseillers municipaux.

Lors du dialogue de 2012 qui a eu lieu entre les partis politiques, il y a eu une régression dans la formule qui a été prise pour élire des femmes en supprimant l’ascension obligatoire des femmes des capitales des wilayas avec les deux sièges ont été échangés contre une liste nationale de vingt députés, pour rester au même pourcentage de femmes au parlement, et partant les femmes perdent leur droit naturel de représenter leurs électeurs et de les habituer à cela.

Quant aux conseils municipaux et régionaux récemment créés, le quota a dépassé le seuil est de 34 %. Il convient de noter ici que ces progrès n’ont pas été accompagnés d’une évolution significative de l’accès des femmes les fonctions électorales (Bureau et commissions parlementaires ; maires et présidents de commissions spécialisées en Conseil municipal ; maires et responsables des conseils régionaux) où le pourcentage ne dépasse pas 3 % à 4 %.

Compte tenu de la nécessité pour les femmes de participer à des postes électoraux et d’avoir les mêmes opportunités ainsi que la nécessité d’atteindre les Objectifs de développement durable par notre pays, dont le cinquième objectif prévoit l’égalité entre les hommes et les femmes d’ici 2030 et en préparation des prochaines élections législatives, régionales et municipales.

Cette initiative, qui a été entreprise par les femmes du Parti El-Insaf, vient afin de défendre et de soutenir l’accès des femmes pour occuper un pourcentage important de sièges et de postes dans les conseils municipaux, les maires et les présidents des Conseils régionaux, ainsi qu’au Parlement et ses fonctions de direction.

Ce plaidoyer inclura tous les partis politiques nationaux et le spectre politique et civil intéressé par la promotion de l’accès des femmes aux postes de décision politique dans le pays

Ce plaidoyer va :

Membres de plaidoyer

Ils suggèrent que les partis politiques et les parlementaires envisagent la possibilité de revoir certains éléments des projets pour lesquels il a été convenu d’inclure l’élargissement des circonscriptions, représentation des femmes pour se rapprocher de l’objectif de parité hommes-femmes d’ici 2030.

1 – Plaidoyer juridique :

Le meilleur garant des droits politiques des femmes est la loi, et donc les membres du plaidoyer suggèrent que les partis politiques et les députés envisagent la possibilité de réviser certains éléments des projets de loi électorale pour lesquels il a été convenu d’inclure l’élargissement des circonscriptions représentant des femmes pour se rapprocher de l’objectif de parité hommes-femmes d’ici 2030 ; et dans ce contexte, les membres du plaidoyer saisissent l’occasion de faire adopter le nouveau projet de loi électorale devant le Parlement pour souligner l’importance de ce qui suit :

– Valoriser les progrès réalisés dans la participation des femmes lors du récent dialogue en ajoutant une liste des jeunes également répartie entre les sexes.

– L’adoption d’un mécanisme électoral garantissant l’accès d’une proportion importante de femmes aux sièges et aux emplois électoraux (Maires et conseils municipaux ; présidents et membres des conseils régionaux ; députés, Bureau de l’Assemblée nationale et des commissions spécialisées) en vue d’atteindre les objectifs de développement Durable d’ici 2030.

– Étudier la possibilité de se référer au contenu de la loi de 2006, qui prévoit la nomination d’une femme et d’un homme dans les circonscriptions à deux sièges

– Prise en compte de l’ordre des membres des listes nominées pour que les femmes soient dans un ordre qui permette de les élire au sein des listes nationales et régionales et dans des circonscriptions proportionnelles

– Activer la loi qui donne aux partis politiques qui nomment plus de femmes. Ce qui est stipulé dans la loi en leur octroyant des avantages financiers et en promulguant les textes applicables par la législation.

2-2- Mobilisation et sensibilisation des partis politiques nationaux, des acteurs civils et du gouvernement

L’importance d’élargir la participation des femmes aux échéances à venir et la nécessité de mettre en place des mécanismes garantissant cela.

3 – Mener des campagnes médiatiques à grande échelle pour expliquer les objectifs du plaidoyer et mobiliser l’opinion publique pour les suivre et les soutenir.

Incarner les engagements de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans le domaine de l’autonomisation et permettre aux femmes l’accès aux postes de décision, du point de vue équité invitons toutes les forces vives du pays des parlementaires, des partis politiques, des scientifiques

Imams, société civile, acteurs politiques, économiques et sociaux, penseurs à participer activement à la réalisation de ces nobles et légitimes revendications.

Comité de plaidoyer pour une présence équitable des femmes dans les listes électorales

Nouakchott le 20 janvier 2023

La commission chargée de plaidoyer « pour une présence équitable des femmes dans les listes électorales du Parti El-insaf » :

Présidente :

Moutha Mint El-Hadj

Membres

Siniya Mint Sidi Haiba

Emat Mint Aounene

Fatimetou Mint Mohamed El Moustapha

Aissata Niang

Khadijetou Mint Sghair

Lalla Mint Rasheed Ould Saleh

Khadi Mint Dedde

Hapsa Abdoullah BA

Betou Mint Bobatt

Rapporteuse Dr. Haja Mint El Boukhary