Le ministre de l’action sociale passe en revue la situation des femmes mauritaniennes.

Son Excellence, la ministre de l’action sociale, de l’enfance et de la famille, Mme Savia N’tahah, accompagnée de notre ambassadeur au Sultanat d’Oman, M. Mohamed Vall Ould Bah, a passé en revu mardi matin, la situation des femmes en Mauritanie depuis Mascate, la capitale du Sultanat d’Oman, lors de sa participation à la vingtième réunion du Conseil Exécutif de l’organisation des Femmes Arabes.

Dans son discours, à l’occasion, la ministre a fait un bref exposé sur la situation des femmes mauritaniennes dans le cadre du programme communautaire de Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, qui formait une vision stratégique pour autonomiser les femmes en particulier et les groupes défavorisés de la société en général.

En ce qui concerne les centres de décision, la ministre ajoute que les femmes représentent 15 % des présidents de conseils régionaux, environ 36 % des conseillers locaux, 20 % des sièges parlementaires et 11 maires, principalement en zone rurale, ce qui explique le début du changement de mentalité de la société de briser les stéréotypes qui entravent l’émancipation des femmes.

Le ministre a souligné que les femmes mauritaniennes ont fait preuve de compétences et d’aptitudes élevées dans l’accomplissement des différentes tâches qui leur ont été confiées, ce qui a contribué à leur accession à des postes de décision, profitant des lois établies par l’État, qui ont renforcé leur statut et établi le principe d’égalité et d’indépendance.

Les femmes mauritaniennes continuent d’aspirer à participer activement au développement, à accéder à des postes de direction et à élever le niveau de leur représentation dans les cercles décisionnels.

En ce qui concerne l’amélioration de la participation économique, Son Excellence la ministre a souligné que les programmes gouvernementaux visent à soutenir l’autonomisation économique des femmes en appuyant es coopératives et les associations à retombées économiques et en encourageant l’accès des femmes aux prêts. Un certain nombre de projets de développement sont mis en œuvre dans ce domaine, tel que le projet de promotion de l’autonomisation économique des femmes et le fonds de financement de projets générateurs de revenus au profit des femmes organisées en coopératives féminines.

Le Conseil exécutif de l’organisation des femmes arabes se réunit régulièrement chaque année et discute des résultats des travaux de l’organisation, de son budget annuel et des projets programmés pour l’année à venir.

Notre pays est membre de ce conseil et participe également fortement aux autres instances de l’organisation et à ses comités permanents.