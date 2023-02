ONA : Désordre dans l’Ordre

La Dépêche – L’Ordre national des avocats (Ona) est miné par les divergences entre ses sociétaires dont les tiraillements dépassent aujourd’hui leur propre arène.

Les attaques et invectives émaillent les propos des uns et des autres. Ces dissensions se manifestent aussi par l’opposition entre des groupes au sein du conseil par des conflits ouverts entre adhérents.

Les plus solennelles des manifestations des clivages entre ce que certains présentent comme une bipolarité régionale entre plusieurs avocats dont chacun conteste la probité et les compétences de l’autre.

Au cœur de ce conflit se trouve une hache de guerre portée entre le Bâtonnier Me Ebetty et Me Sidi El Mokhtar Ould Sidi.

Mauriweb