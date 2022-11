Nouakchott : réunion du comité interministériel chargé du covid-19

Le Premier ministre, Mohamed Bilal Messoud a présidé la réunion du comité interministériel chargé de la surveillance du covid-19.

Le ministre des Finances a soumis au Comité un rapport régulier sur la mise en œuvre du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus pour les mois de septembre 2022 et octobre 2022.

Après que le Comité interministériel a approuvé le contenu du rapport, il a été décidé de le soumettre au comité national chargé de superviser la gestion du fonds, qui est l’engagement le plus important du gouvernement envers ses partenaires.

Le Comité interministériel a noté avec satisfaction que le nombre de décès est passé de 9 en juillet-août à 3 en septembre-octobre et que le nombre de cas positifs a fortement baissé passant de 2 945 en septembre-octobre à 243, ce qui signifie un indicateur efficient dans l’amélioration de la situation sanitaire du pays.

A noter que la Mauritanie a fait état de 63 414 infections et 997 décès depuis le début de la pandémie jusqu’au 17 novembre 2022.

Il y a actuellement 63 414 personnes infectées, soit 1,4 % de la population totale. Au cours des 7 jours précédant le 17 novembre 2022, il y a eu 11 nouvelles infections, ce qui signifie un taux d’incidence sur 7 jours de 0,2 cas pour 100 000 personnes. Cela s’est traduit par un taux de mortalité en Mauritanie d’environ 1,6 % depuis le début de la pandémie.

À la date de référence du 6 novembre 2022, 3,26 millions de doses de vaccin avaient été administrées, selon les chiffres officiels de l’OMS. L’OMS ne dispose pas encore de données plus récentes. 2,01 millions de personnes ont reçu au moins un vaccin (43,2%). Des vaccins de rappel ont été administrés à 295 856 personnes (6,4 %).

En Mauritanie, 1,43 million d’entre eux sont considérés comme totalement vaccinés (= 30,7%).

Le pays a encore besoin d’augmenter la couverture vaccinale.