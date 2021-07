Le Premier ministre préside une réunion du comité interministériel chargé du suivi du Covid-19

Le Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal, a présidé ce vendredi la réunion hebdomadaire du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie du Covid-19.

Cette réunion a été consacrée à l’évaluation de la situation épidémiologique dans le pays et à l’adoption du 7ème rapport périodique du fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus des mois de mai et juin 2021 présenté par le ministre des finances.

Le comité a conclu après analyse des indicateurs de santé et les statistiques disponibles en termes de nombre de décès et de contaminations dans toutes les zones du pays et au niveau de l’ensemble des structures sanitaires, de l’augmentation constatée et accélérée des contaminations durant les derniers jours et leur concentration dans certaines wilayas au nord et du centre du pays, ainsi de la gravité de la situation épidémiologique dans des pays voisins entretenant avec notre pays d’importantes relations d’échanges humains et commerciaux.

Aussi, le comité a-t-il décidé ce qui suit :

– Le renforcement des mesures de contrôle et de tests au niveau des aéroports et des postes frontaliers, particulièrement en ce qui concerne les voyageurs en provenance des pays connaissant une situation épidémiologique difficile avec la propagation de souches du variant du coronavirus.

– Rendre plus strict le niveau du couvre-feu، interdiction totale de tous les rassemblements، imposer le respect des mesures préventives dans les espaces publics et renforcer l’opérationnalité à tous les niveaux pour faire face à toute nouvelle vague de propagation du virus.

– Accélération du rythme de la vaccination et de la sensibilisation pour relever ses niveaux et son intensification dans toutes les wilayas. La vaccination restera disponible dans tous les centres de santé sur l’ensemble du territoire national, car elle est le meilleur moyen offrant l’immunité requise.

– Le comité appelle les citoyens à continuer d’appliquer les mesures préventives tels que les masques, l’espacement, le lavage et la désinfection des mains, et les exhorte à éviter tout relâchement à cet égard, car jusqu’à présent le spectre de la pandémie menace toujours le monde.

Nouakchott, 09/07/2021