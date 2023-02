Nouakchott abrite les activités de la 8e édition du festival de poésie arabe.

Le Département de la culture de Sharjah poursuit son soutien à la poésie arabe, en organisant la 8e édition du festival de poésie arabe à Nouakchott, où il passe en revue les réalisations littéraires et intellectuelles les plus importantes du département tout en mettant en valeur la poésie mauritanienne et sa place dans le mouvement poétique arabe à travers des soirées, des lectures de poésie et des séminaires entre intellectuels.

Sous le patronage du Cheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême des Émirats Arabes Unis et Souverain de Sharjah, la capitale mauritanienne Nouakchott assistera au lancement de la 8e édition du festival de poésie arabe de Nouakchott, organisé par le Département de la culture de Sharjah du 13 au 15 février, avec la large participation de poètes, critiques et intellectuels mauritaniens et arabes.