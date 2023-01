Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique 2023: discours du ministre

Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique 2023: discours du ministre

Discours de Son Excellence le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement à l’occasion du lancement des festivités de Nouakchott en tant que capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2023

Au nom d’Allah le Clément Miséricordieux et Paix et Salut sur le plus honorable de ses prophètes;

Son Excellence le président de la République؛.

Cher Public

Permettez-moi de profiter de cette opportunité pour exprimer à quel point je suis heureux de célébrer avec vous aujourd’hui, Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique pour l’année 2023.

Permettez-moi aussi cher public et chers invités de présenter au nom de vous tous, et au nom de chaque scientifique, écrivain, poète, écrivain, peintre, sculpteur, artiste et intellectuel, au nom de tous, j’adresse,nos sincères remerciements et nos félicitations bien méritées à Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani pour le soin particulier qu’il accorde à la culture et à ceux qui s’en préoccupent.

Plusieurs gains en ont résulté de cette attention qui nous a permis – dans ses manifestations les plus simples – de nous rassembler aujourd’hui pour récolter.

Un fruit important de ses conseils et de son intérêt pour la science, la culture et la littérature.

Votre supervision avec nous aujourd’hui – Son Excellence le président de la République – pour lancer les activités de Nouakchott Capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2023 à considérer en soi comme les plus hautes indications Soins, soutien et appréciation, qui est une considération appréciée de la culture et des intellectuels dans les différents pays du monde islamique, et l’authentique culture mauritanienne, pour laquelle vous avez préparé son glamour, son ambassade errante, son phare lumineux, et sa position pionnière.

Des remerciements sont également adressés à Son Excellence Dr. Salim Mohammed AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique de l’Éducation, de la Science et de la Culture (ICESCO) et à travers lui toute l’organisation et son personnel.

Pour ce choix, qui est une recommandation de l’organisation et un certificat de celle-ci pour le statut de la ville de Nouakchott

La position globale du pays dans l’espace culturel islamique et humanitaire ; où il est resté. Ce pays est un lieu de rencontre pour diverses cultures, car il était une passerelle entre différents peuples et un incubateur pour de multiples civilisations.

Son Excellence le president de la République.

Cher Public

Nouakchott n’est qu’un autre visage de Chinguetti, Ouadane, Oualata et Tichit. Il n’est présent qu’en ces villes qui ont été construites sur la culture, la science et la connaissance dès le premier jour.

La place de la culture dans la vie des habitants de cette terre est enracinée dans l’histoire ; ces huit siècles étranges de dons scientifiques et de prospérité cognitive; donner et s’épanouir étaient ses témoins.

Abondants ; repris par tous les chercheurs et historiens qui l’ont utilisé, tout comme les caravanes l’ont transporté.

Connaissance, pèlerinage, prédication et commerce.

La République islamique de Mauritanie, que le monde islamique a historiquement connue sous le nom de (Bilad Chinguetti) relatif au convoi de pèlerinage de Chinguetti, qui était un pont scientifique et culturel reliant les peuples.

Ce pays est, avec ses frères d’Orient, du Maghreb et d’Afrique, fier – et il en a le droit – d’avoir le pays Mahadra, cette université du désert qui ne voyage jamais à dos de chameau, lequel est sorti sur le dicton qui prévaut que le désert ne produit pas de science ou de connaissances.

Oui. Il est diplômé de la juridiction de cette université où des dizaines d’érudits en portaient le nom.

Le pays de Chinguetti aux mondes arabe et islamique. Et a même fait une icône de son nom qui est devenu une métaphore explicite pour se plonger dans la charia et dans le langage, ce que croyaient les soumissionnaires

Que les shanaguitta laissaient dans chaque pays qu’ils traversaient, ils étaient donc des invités d’honneur honorés ; mais souhaitables ; parce que leur présence dans n’importe quel endroit est comme un formidable ajout, et leurs effets en sont la meilleure preuve. Si, ils étaient tour à tour à la Mecque, à Médine, au Hedjaz, dans le Golfe, en Égypte, en Irak, en Jordanie, au Soudan, en Turquie, en Inde, au Maghreb et en Afrique subsaharienne.

Son Excellence le president de la République؛

Chers honorables invités

Ici, sur cette terre, le peuple mauritanien de toutes les couleurs et ethnies s’est rallié autour de la parole.

Le monothéisme et son adoption comme constitution et lien indissoluble, forteresse et sécurité face aux facteurs de discrimination et a brisé les stéréotypes de l’hyperbole et de l’extrémisme.

Ici, la langue du Coran a trouvé l’éther et l’a protégée pendant de nombreux siècles et en a fait la mère de la connaissance et la couronne de la science. Elle était dans la pyramide du programme Interdit, puis s’endormit et s’allongea sur les lèvres.

Les Psaumes de David, qui sont chantés par tout homme sage le matin le soir. Et doucement fredonnant

Les cheveux dans les nuits innocentes du désert et leur bronzage chaud.

Ici, il a trouvé les arts islamiques au service de cette religion, de sorte que l’homme mauritanien a réussie à travers son histoire d’autosuffisance dans les domaines de la connaissance, il a copié des livres, et maîtrisé leur conservation. Et leur reliure, et il a distingué son style unique de calligraphie et de décoration.

Son Excellence le president de la République؛

Nos honorables invités

Le choix de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique, doit son prestige au rôle

L’honorable scientifique entrepris par nos cités historiques (Chinguetti, Tichit, Lata, et Adan),

C’est ce qui l’a qualifié pour être inscrit sur la liste du patrimoine de l’Humanité.

Dans ces villes et dans d’autres, des trésors se sont accumulés dans les bibliothèques officielles et privées

Manuscrits rares : apprendre à connaître certains d’entre eux a été une percée culturelle importante. Parce qu’il a été révélé des trésors rares, dont certains ont disparu.

Ces villes révèlent également des caractéristiques architecturales et esthétiques qui méritent qu’on s’y arrête, tout comme elles se sont arrêtées puis les fondateurs un jour, comme les grands historiens et orientalistes musulmans de différents pays du monde.

Votre Excellence le président

Cher Public

Cette occasion, chère à nos cœurs, est une opportunité favorable pour une communication culturelle profonde

Entre nos peuples islamiques, ainsi qu’une opportunité d’investissement conjoint entre eux et les peuples du monde.

C’est l’occasion d’établir un dialogue culturel à travers lequel nous soulignons la profondeur et la pureté de notre culture islamique.

Imprégné des valeurs de tolérance, de coexistence et de paix, c’est aussi l’occasion de présenter une image lumineuse.

À propos de l’essence de notre religion islamique basée sur la bonté, le don et le sacrifice.

Il est temps pour le monde de réaliser la profondeur de la culture dans notre monde islamique et les rôles qu’elle a joués.

Centralité et expérience dans l’histoire de la construction de la civilisation humaine, et sa caractéristique ainsi que sa miséricorde.Tolérance, ouverture et paix..

C’est une culture qui a embrassé tous ceux qui appartiennent à son espace ; sans prise en compte des questions de race, de couleur ou de croyance.. Ceux qui lui ont construit-les scientifiques

Les intellectuels, les techniciens et les artisans ne sont pour la plupart unis que par leur appartenance culturelle.

Ils venaient de différentes ethnies, de nombreuses nations et de différentes religions.

Honorables invités

Mesdames

Messieurs,

L’approche culturelle de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Elle part d’une perception complexe du rôle national, régional et international de la culture. La culture est un outil solide pour renforcer l’harmonie sociétale, et pour consolider les valeurs d’ouverture, de coexistence et de tolérance. Les vagues d’extrémisme et de haine ont continué à monter. En même temps, c’est une voie viable pour le dialogue.

Une civilisation humaine, dans laquelle l’humanité s’intègre et investit dans sa diversité, sa pluralité et ses points communs au profit de La continuité de leur survie sur cette planète est menacée par de nombreux dangers et écueils et qu’Allah nous protège et nous épargne ce mal !

Dans le cadre de cette approche culturelle, les efforts du gouvernement de Son Excellence le Premier Ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Messoud, qui s’efforce de créer une renaissance culturelle intellectuelle et sociétale.

Contribuer à accélérer le rythme d’incarnation et de mise en œuvre de l’ambitieux projet communautaire de Son Excellence, Président de la République, qui vise à réaliser un développement global et durable dans le pays, à travers tous les fronts pour soutenir l’unité nationale et investir dans la diplomatie culturelle régionale et internationale; d’une manière qui garantit la création d’une immunité culturelle contre les idées et les visions destructrices en anticipant un avenir prometteur pour le pays et l’humanité dans son ensemble.

Son Excellence le président de la République؛.

Cher Public

La valorisation du patrimoine culturel nécessite de reconnaître tout d’abord – le rôle de tous les contributeurs.

C’est ici et l’incarnation de votre volonté sincère et de vos nobles instructions -Son Excellence le président-

En toute justice envers tous ceux qui ont posé une brique dans cette construction, quelles que soient leurs positions et leurs contributions, reconnaissez leurs rôles ont été oubliés depuis de nombreuses années et le travail de notre secteur consiste à Mettre en valeur notre patrimoine culturel national avec toutes ses composantes; selon une approche qui voit que la plume une faucille, et un marteau, un cousu, et un bâton.. Ce sont tous des outils – peu importe qui les a portés pour l’industrie, Culture et Service humain; par conséquent, nous remercions à nouveau – l’organisation du monde islamique

Education, Science et Culture – sur l’inscription de l’interdit sur la liste du patrimoine islamique

Outre la classification de huit sites archéologiques nationaux sur la même liste, il convient de reconnaître notre confiance en vous pour soutenir son dossier d’enregistrement (je veux dire les sites interdits et archéologiques)

Ils sont sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Son Excellence le président de la République؛

Chers honorables invités

Conformément aux engagements de Son Excellence, le président de la République, le gouvernement a déployé d’importants efforts pour préserver, développer et valoriser le patrimoine culturel et à travers une approche culturo-développementale dont la vision ne se limite pas à célébrer le passé; il regarde le présent et l’avenir, pour que le présent et les incubateurs de cet héritage restent vivants; Non les expériences de « Azougui« , »Tiniki« , »Aoudaghost » et »Coumbi Saleh« sont developpées et qui se sont avérés être des villes

pleines de ruines tentaculaires. D’ici, avec des instructions élevées et une supervision directe de votre part – Votre excellence – Le Festival des villes du patrimoine a été développé pour inclure une composante multi-développement sectoriel; il fixe les résidents dans leurs villes, et leur fournit un niveau acceptable de moyens de subsistance décent, un travail a également été fait – également – pour créer un festival national dans la ville du »Djewol » dans la wilaya du Gorgol organisera sa première édition le 24 février prochain.

Il représentera également une excellente occasion de faire progresser le développement de la région. par composant développemental – multisectoriel – l’accompagnant ; Ce sera aussi l’occasion de découvrir des trésors.

Notre civilisation et notre culture riches et anciennes le long des rives du fleuve ; les rivières ont toujours été le berceau de la vie, de la construction et des monuments.

Son Excellence le président de la République؛.

Chèr public؛

Notre pays-presque comme tous les pays du monde-compte toujours sur la catégorie des jeunes pour mettre en œuvre

ses stratégies et approches, en raison de l’importance et de la priorité de cette catégorie dans les engagements de Son Excellence le président de la République d’abord, et en raison de son dynamisme et de sa vitalité ensuite؛ En raison de ce qu’elle représente démographiquement et qualitativement d’où notre quête -dans le secteur de la culture , de la Jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement-tant que cette catégorie n’aura pas pris sa place dans le nos performances ; Nous avons donc créé la « Semaine Nationale de la Culture, de la Jeunesse et du Sport Scolaire »

Lors de sa première édition, plus de 3 700 jeunes hommes et femmes de différentes provinces du pays ont assisté à l’événement

Evénement national important et de premier plan, nous avons également organisé la première édition du Championnat de biologie à

Nouakchott, à laquelle ont participé 1 700 jeunes de différents quartiers de la capitale, et dans le même cadre, un accompagnement a été apporté

Plus de 800 cadres (entre association et club jeunesse et sport) de toutes les moughataas du pays.

La filière s’apprête à lancer un projet structurant en partenariat avec l’Agence française de développement.

Il vise à renforcer les capacités des jeunes des quartiers vulnérables des villes de Nouakchott et Nouadhibou ;

Améliorer les activités culturelles, construire certaines installations sportives et restaurer celles qui existent déjà.

La stratégie nationale de la jeunesse et des sports est également en cours de finalisation 2023-2030 afin de l’approuver, et dans le même cadre nous travaillons à la révision des textes Juridique et réglementaire pour le secteur du sport afin de le pousser au niveau des ambitions et des espoirs du peuple mauritanien.

Dans le même contexte, nous avons travaillé pour améliorer la performance du secteur de la communication à travers une approche médiatique

La proximité est un service au développement; nous avons redoublé d’efforts pour fournir des services d’information au public dans des stations de radio et de télévision ont été ouvertes dans plusieurs provinces, et

Acquisition d’équipements techniques; étendre la diffusion à 13 nouvelles villes et 29 communautés

Résidentiel. Dans un effort pour professionnaliser la Presse libre et renforcer sa liberté et son indépendance, nous avons mis à jour

La loi réglementant l’autorité suprême de l’audiovisuel; afin de suivre le rythme du développement

L’accélération que connaît l’espace journalistique.

Reconnaissant la centralité du cadre humain dans la performance de tout secteur, nous travaillons actuellement pour préparer un plan global pour développer les capacités des employés du secteur, visant principalement à fournir un cadre humain capable de faire la différence et de relever les défis de la scène d’une part, et d’élever le niveau d’adoption des Travailleurs pour le projet de transformation sociale de Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwani visant à réaliser un développement socio-économique global et durable dans le pays d’autre part.

Son Excellence le président de la République؛

Chère public

Ce n’était qu’un bref aperçu de la stratégie générale et ambitieuse sur laquelle nous travaillons dans le secteur

traduisant le projet communautaire de Son Excellence le président de la République; ce qui explique sa supervision de cet événement d’aujourd’hui est ce que notre culture signifie, et les espoirs que nous construisons sur elle ont été cristallisés dans le cadre du plan d’action de Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique pour l’année 2023.

Dans le cadre de l’ensemble des programmes culturels distinctifs et des projets d’infrastructure, nous invitons tous les États membres de les soutenir et de les enrichir, de contribuer à accélérer le rythme de leur mise en œuvre, et d’attacher,

Nous avons de grands espoirs pour notre organisation (l’Organisation Mondiale Islamique pour l’Éducation, la Science et la culture) en soutenir et coordonner tous les efforts à cet égard..

En conclusion, je vous souhaite- frères invités un séjour heureux. Je vous remercie. Que la paix, la mansuétude et la bénédiction d’Allah soient sur vous .

M. Mohamed Ould Soueidatt , ministre de la culture, de la jeunesse, des sports et des Relations avec le Parlement