Normalisation : Les Avertissements de Bengrina Concernant la Tunisie

Abdelkader Bengrina, président du Mouvement de la Construction Nationale en Algérie, a mis en garde contre le rôle d’un pays arabe non spécifié dans la région. Cette mise en garde intervient après le récent coup d’État au Niger. Bengrina a exprimé ses inquiétudes concernant un éventuel rapprochement entre la Tunisie et « Israël » à la suite d’une visite d’un responsable de ce pays arabe. Il a souligné que ce pays du Golfe continue à alimenter les divisions pour déstabiliser la région.

Dans un contexte de tensions croissantes, Bengrina a fait allusion au rôle de ce pays arabe dans l’aggravation des tensions entre le Qatar et l’Arabie saoudite, ainsi que dans l’escalade de la crise au Yémen en soutenant la coalition saoudienne. Il a observé que ce pays cherche à renforcer sa présence régionale par le biais d’accords et d’investissements.

En évoquant la visite d’un responsable de ce pays arabe en Tunisie et son engagement envers la coopération mutuelle, Bengrina a attiré l’attention sur les conséquences possibles d’une orientation de la Tunisie vers « Israël ». Il a exhorté les autorités algériennes à rester vigilantes face aux initiatives suspectes et aux ingérences de ce pays arabe.

Bengrina a également mis en garde contre les tentatives de ce pays arabe d’établir des bases militaires dans des pays comme le Niger et la Mauritanie. Il a souligné qu’il ne faut pas sous-estimer ces démarches, qui pourraient servir des objectifs stratégiques mettant en danger la sécurité régionale.

En soulignant que l’Algérie fait face à des défis majeurs liés à la présence sioniste, en particulier en tant qu’unique pays à avoir combattu directement Israël par le passé, Bengrina a noté que les pressions et les tentatives d’influencer les politiques algériennes et de perturber les relations avec les voisins se poursuivent.

À mesure que les tensions et les activités de ce pays arabe s’intensifient dans la région, les préoccupations concernant les répercussions sur la stabilité régionale augmentent. Les remarques de Bengrina soulignent la nécessité d’une coordination des efforts et de la résistance aux tentatives extérieures visant la sécurité et la stabilité de l’État algérien et de la région nord-africaine dans son ensemble.

Source: tuniscope