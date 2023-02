Nomination du directeur du bureau de presse de la présidence de la République.

La présidence de la République a annoncé vendredi par arrêté du cabinet du Président de la République la nomination de M. Mohamed Salek Brahim Ahmed Banemou,directeur du bureau de presse de la présidence de la République.

M. Mohamed Salek exerçait la fonction de chargé de mission au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur. Il fut un temps où il occupait également le poste de Directeur de la Communication au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et de la documentation.

M. Mohamed Salek Brahim Ahmed Banemou remplace à ce poste, Mohamed Abdellahi Ould Lehbib,actuel président de l’Autorité de Régulation de la Publicité au Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement.