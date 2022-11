Le président et les membres de l’autorité de régulation de la publicité prêtent serment

Le président et les membres de l’autorité de régulation de la publicité prêtent serment

Le président de l’autorité de régulation de la publicité, M. Mohamed Abdallahi Ould Hbib et les membres de cette autorité ont prêté serment, lundi devant la Cour suprême, toutes chambres réunies, au cours d’une séance présidée par M. Cheikh Ahmed Ould Sid’Ahmed, président de cette Cour.

Le président de la Cour suprême a demandé au président et aux membres de l’autorité de régulation de la publicité de se lever et de faire la lecture du serment :

« Je jure par Allah le Tout Puissant d’accomplir ma mission avec dévouement et impartialité, de faire preuve d’intégrité et d’honnêteté, de comportement qui sied à cette fonction et de préserver le secret des délibérations, même après la fin de ma mission ».

Les membres qui ont prêté serment en qualité de membres de l’autorité de régulation de la publicité sont :

– Mohamed Abdallahi Ould Mohamedhen Vall Abdallahi

– Ahmedou Ould Mohamed El Moustapha

– Aïcha Ahmed Bilal

– Amadou samba Guèye

Le parquet était représenté par le magistrat Mohamed Ould Mohamed Lemine, procureur général près la Cour suprême, et de l’assesseur Me Mohamed Yeslem Ould Khaled, chef du greffe de la Cour suprême.

La séance s’est déroulée en présence de M. Amadou Youssef Guèye, secrétaire général de la Cour suprême.