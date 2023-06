Nigéria : 2 millions de livres sterling du Royaume-Uni dans la santé

L’objectif de la subvention, sur une période de deux ans, est d’optimiser les performances, la qualité et l’impact du personnel de santé grâce à « des politiques et stratégies fondées sur des données probantes. »

« Un personnel de santé qualifié et bien motivé est essentiel pour le Nigéria », a déclaré Dr Richard Montgomery, le haut-commissaire britannique dans le pays. Ainsi, le Royaume-Uni a pris l’engagement de décaisser 2 millions de livres sterling pour y « renforcer les effectifs ».

« Les défis du système de santé nigérian », a souligné un communiqué de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), reçu mardi à APA, « ont été exacerbés par la récente pandémie de Covid-19 qui a un impact direct sur la disponibilité des agents de santé pour fournir des services de qualité à travers le pays. »

Par conséquent, « ce financement du Royaume-Uni aidera le Nigéria à perfectionner ses travailleurs et à améliorer les résultats sur le long terme » avec notamment le développement « de stratégies de transformation pour augmenter le nombre et la qualité des agents de santé. »

En outre, « il contribuera à aligner les investissements sur les besoins actuels et futurs de la population et des systèmes de santé ; renforcer la capacité des institutions, y compris les organismes de réglementation, pour une gestion, un leadership et une gouvernance efficaces des politiques publiques, optimiser la rétention, la répartition équitable et la performance des agents de santé et renforcer la gestion des données sur les personnels de santé à des fins de suivi et de responsabilisation. »

L’OMS mettra à profit sa « capacité technique » et pourra aussi compter sur la contribution de ses « 37 bureaux infranationaux » pour la mise en œuvre du programme dans six États du Nigéria : Cross River, Enugu, Jigawa, Kaduna, Kano et Lagos.

Représentant de l’OMS au Nigéria, Dr Walter Kazadi Mulombo a affirmé que « le soutien technique des 3 niveaux de l’organisation sera déployé pour soutenir l’élaboration de politiques et de stratégies fondées sur des données probantes, le renforcement des capacités et la gestion pour une meilleure planification et gestion des personnels de santé du Nigéria. » À terme, ce système de santé doit être « résilient et efficace ».

