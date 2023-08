Niger, Mali, Burkina: la Légion étrangère ne suffit pas pour une paix réelle

Au Niger, le chef de la Garde présidentielle, le Général Tchiani, a déposé le gouvernement avec le soutien du Chef d’État-major, le général Issa.

La raison invoquée était la « détérioration de la sécurité et de la gestion économique et sociale » au Niger, minée par les violences.

Cela en 2020 seulement a causé 5 mille morts, 1,4 million de déplacés internes, 3,7 millions de personnes menacées de famine, entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

Au Sahel, ils ont dû faire face à l’appareil militaire français qui a d’abord saisi les résultats espérés, comme ceux obtenus, en 2013, avec l’Opération Serval, puis en 2014 avec l’Opération Barkhane.

Mais l’opération Barkhane a déployé en permanence des milliers de soldats français au Sahel et a conduit à un effondrement lent et progressif de l’influence française en raison de l’exacerbation des relations avec les principaux acteurs de la région.

En fait, en raison de la déposition des gouvernements élus, les quinze pays membres situés dans la région de l’Afrique occidentale. Ces pays ont des liens culturels et géopolitiques et partagent des intérêts économiques communs.Ils font partie de la CEDEAO.

Le 9 novembre 2022, face à une situation désormais compromise, le Président français Emmanuel Macron a annoncé depuis Toulon la fin officielle de l’opération Barkhane au Sahel, mais déjà depuis août le Mali avait été nettoyé.

En ce sens, le communiqué sévère du Mali et du Burkina doit être interprété: « une intervention militaire au Niger serait un acte de guerre contre nous ».

Le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad et la Mauritanie voisins abritent le peuple touareg qui constitue un groupe minoritaire distinct – mais important-dans tous les pays sahariens, souvent marginalisé par les gouvernements du Sahel, à la fois pour des raisons tribales et culturelles.

Et les Touaregs depuis les années 90 se rebellent contre les gouvernements locaux qui tentent d’acquérir une autonomie territoriale et/ou administrative, en particulier au Mali et au Niger.

Un feu touareg qui couvait sous les cendres, sous la pression des « amis » français pour la chasse.

Est – ce la faute des Russes et du Groupe Wagner?

Mais combien d’erreurs la France a-t-elle commises au Sahel depuis 2013?

Traduit de fai.informazione

