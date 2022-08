Moutha Mint El Hadj, présidente des femmes du parti INSAV 

Moutha Mint El Hadj, la présidente des femmes du parti insaf a accordé un entretien exclusif à le Calame.

Mme Moutha Mint El Hadj affirme que notre pays est aujourd’hui un lieu de travail de premier plan, grâce à une politique de développement dédiée et à la volonté exprimée explicitement par les institutions publiques. Voici son interview avec le très célèbre Dalay Lam de le Calame.

Le Calame: L’INSAV vient de célébrer le 3e anniversaire de l’investiture du président Ghazwani. Que représente pour le parti cet événement?

Moutha El Hadj: La célébration du troisième anniversaire de l’investiture du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est, tout d’abord, pour le parti El Insav l’occasion de nous réjouir du climat de paix, de sérénité et d’espoir qui règne dans notre pays depuis l’arrivée, il y a 3 ans du président de la République à la tête du pouvoir.

Notre pays est actuellement un grand chantier de travail grâce à une politique de développement engagée et une volonté, explicitement manifestée par les pouvoirs publics, d’inscrire notre pays dans une logique de travail, d’entrepreneuriat et de productivité où tous les mauritaniens peuvent se retrouver pour que chacun et chacune puissent apporter sa pierre à l’édifice.

Nous sommes aujourd’hui dans une Mauritanie qui fait notre fierté. Une Mauritanie qui occupe la place qui lui incombe, qui est largement appréciée au niveau international et qui joue pleinement son rôle au niveau du continent africain.

–Pouvez-vous résumer brièvement les acquis de ces trois ans de règne?

-Les réalisations enregistrées ces trois dernières années sont beaucoup trop nombreuses. Je ne pourrais donc pas les énumérer, toutes ici dans cette interview.

Ce que je peux faire, toutefois, c’est de vous en citer certaines qui me tiennent le plus à cœur.

1. Sur le plan international,

– La Mauritanie a gagné en confiance en matière de politique du développement. Elle a, ainsi, bénéficié cette année de prêts de la Banque mondiale destinés au financement de ses programmes ambitieux.

– Les indicateurs de développement de notre pays sont en amélioration constante et les plans de mise en œuvre des ODD font l’objet d’accompagnement de la part de nos partenaires, grâce à nos actions ambitieuses visant l’instauration d’un Etat moderne et la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites.

– La Mauritanie appuie ses ressortissants pour davantage de représentativité dans les instances internationales et régionales. Ainsi que ses ressortissants distingués en dehors de notre pays Que ce soit sur le plan gouvernemental, sportif, compétitif ou autre…

– Avec les pays frères du continent, la participation de notre pays au maintien de la paix et sécurité africaines est, elle aussi, une source de fierté pour moi et pour toutes les femmes du parti. Ainsi, la gestion par le président de la République de la crise au niveau de nos frontières avec le Mali a permis d’apaiser les tensions, désamorcer les conflits et éviter des dérives, potentiellement très graves entre nos deux pays voisins et peuples frères.

Maintenant sur le plan interne, les réalisations du président de la République sont palpables et inédites, pour certaines d’entre elles, dans tous les domaines. On y est particulièrement sensible au niveau du parti puisqu’elles touchent directement le quotidien du citoyen mauritanien. Je peux citer ici les multiples programmes d’aide directe mis en œuvre par les services publics dont, entre autres :

– L’octroi à plus de 100.000 familles de l’assurance-maladie gratuite.

– L’octroi, à travers la délégation Taazour, d’une aide financière mensuelle continue à des milliers de familles vivant en dessous du seuil de la pauvreté à Nouakchott et à l’intérieur du pays. Une aide qui contribue, sans le moindre doute à l’amélioration des conditions de vie des ménages bénéficiaires et à la lutte contre la famine et la malnutrition.

– L’aide financière directe octroyée aux personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps.

– L’aide octroyée aux parents des enfants handicapés, destinée à les appuyer dans leur prise en charge.

Et puis l’aide directe octroyée aux personnes souffrant de maladies chroniques nécessitant une prise en charge continue dont les patients atteints d’insuffisance rénale.

À cela s’ajoute la régulation au niveau des pharmacies des prix de certains médicaments, et la surveillance, de la part du ministère de la santé de leur origine et qualité.

– Il y a également les programmes de lutte contre le chômage, mis en œuvre par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle tels que le programme ‘’Mon Projet Mon Avenir’’ et le programme ‘’Mihneti’’ qui ont, pour la première fois associé le secteur privé et le Patronat Mauritanien dans l’élaboration de stratégies de formation professionnelle afin qu’elles répondent au besoin du marché du travail.

– L’ouverture de nouveaux sites d’exploitation minière artisanale et semi industrielle strictement réservés aux orpailleurs mauritaniens constitue en soi un acquis important pour tout citoyen désireux de tenter sa chance dans le domaine sans aucune compétition.

Autre réalisation qui est liée à tout ce qui précède et qui en est le résultat, c’est la confiance qui s’est installée entre le président de la République et le peuple mauritanien et qui a donné lieu à un large sentiment d’aspiration à un lendemain meilleur au sein d’une société saine ou sont propagées les bonnes valeurs de citoyenneté, de fraternité et de cohésion sociale qui, encore une fois, pour la première fois dans ce pays a fait l’objet d’un discours explicite et sans tabou de la part du président de la République qui a déclaré à Ouadane son sentiment de tristesse à cause du passif humanitaire et des inégalités ancestrales n’ayant aucune raison d’être, qu’ont subies certains groupes ethniques et sociaux dans notre pays. Des inégalités que nous devons tous en tant que mauritaniens œuvrer à dépasser.

Je n’ai pas cité la vaste campagne agricole 2022-2023 lancée à partir de Tamchekett par le Président de la République en personne, ce qui témoigne de l’attention particulière accordée à l’autosuffisance alimentaire. Un projet majeur, parallèlement supervisé au niveau des administrations territoriales par tous les walis à l’intérieur du pays.

Ce projet agricole national qui, une fois finalisé contribuera à la baisse des prix des denrées alimentaire, et par conséquent l’augmentation du pouvoir d’achat du citoyen, a donné lieu à la réhabilitation de centaines d’hectares destinés à la culture des céréales, entre autres, et permettra au final l’établissement des citoyens dans leurs territoires, surtout en milieu rural.

Ceci sans oublier que l’agriculture offre d’interminables opportunités d’emploi et de commerce.

Les agriculteurs ayant participé à la présente campagne ont directement reçu des semences agricoles, des véhicules de transport, d’importantes sommes d’argent en plus de matériel et grillages.



-Quel rôle ont joué les femmes du parti durant ces 3 ans?

Moutha El Hadj: Le rôle joué par les femmes du parti avait été entamé avant l’investiture du président avec la sensibilisation, la mobilisation et l’animation de la campagne électorale.

Ensuite, avec les voix des femmes lors du scrutin (vous savez déjà que les derniers chiffres établissent que la composante féminine représente plus de la moitié de la population), et puis nous avons été fortement présentes dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales conduites par M. le président de la République et le gouvernement de son premier ministre avec la désignation de nombre des femmes du parti à la tête de ministères, à la présidence de la République, au niveau des conseils régionaux et avec l’élection de femmes du parti au parlement et aux conseils municipaux.

A cela s’ajoute le rôle qu’elles ont joué dans les différents plans de riposte et de gestion de crise tels que la situation imposée par le Covid 19, qui, encore une fois, grâce Allah et à la sagesse et à la réactivité du président de la République et des autorités causé un nombre minimal de dégâts, surtout en comparaison avec d’autres pays voisins.

Propos recueillis par Dalay Lam

