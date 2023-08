Mort de 4 personnes et dégâts matériels à cause des pluies et des tempêtes

Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a annoncé dans son bulletin quotidien des urgences dont une copie est parvenue à l’AMI que 4 personnes ont perdu la vie à cause des pluies et tempêtes et que des dégâts matériels ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures dans les localités suivantes:

Wilaya du Hodh El Gharbi:

Moughataa de Tintane

Village d’El Mejliss:

Mort d’un adolescent à cause d’une noyade.

A Tintane aussi, 6 poteaux électriques sont tombés à cause des pluies et des tempêtes dans le quartier “Sondage”, entrainant la baisse de production d’électricité et une dégradation du réseau d’adduction d’eau.

Wilaya de l’Assaba:

Moughataa de Boumdeid:

Commune de Laftah:

Village de Jelwa:

Mort de deux enfants par noyade.

Moughataa de de Barkéol:

Arrondissement de l’Aoueissi:

Commune de Lebheir:

Wad Kamour: Mort d’un enfant par noyade

Moughataa de Barkéol:

Commune d’El Ghaira:

Village de Toueijila:

Les eaux de pluies ont causé la destruction du barrage du village.

Wilaya du Brakna:

Moughataa de Maghtaa Lahjar:

Commune de Wad Amour:

Dégâts au niveau du barrage de Achoueif.

Wilaya du Tagant:

Moughataa de Tidjikja:

Commune de Boubacar Ben Amer

Village de Tedghant:

Mort de 28 chèvres.

Source: AMI