Monsieur Ely Ould Sneiba, « hanté par la haine contre les Flam ».

Monsieur Ely Ould Sneiba, je constate enfin que vous êtes hanté par la haine contre les Flam. Personne n’a parlé des Flam ni de IRA qui a été créée en 2008.

Les auteurs du faux coup d’état de 1987 ont été jugés, certains condamnés à mort et trois officiers Poulars ont été sitôt exécutés. Que cherchez-vous de plus ? Vous êtes toujours sur la droite ligne du faux coup d’état ? Chiche !

Les crimes commis dans les bases militaires suivis par les crimes sur les civils Poulars et les déportations, personne ne sait pourquoi celà a été fait ? Peut on accuser les civils d’avoir perpétrés un coup d’état sans arme en 1989 ?

Il n’y a jamais eu un procès qui a condamné les pendus d’Inal le 28 novembre 1990 à la pendaison ni à déporter des milliers de civils vers le Mali et Sénégal .

Nous réclamons l’ouverture du dossier à la justice, l’abrogation de la loi d’amnistie et que toute la lumière soit faite sur ce qui s’est passé entre 1989 et 1992 dont les criminels sont protégés par la fameuse loi d’amnistie 1993.

Que chaque coupable civil ou militaire répond devant la justice de son crime et la page soit ainsi tournée vers la construction de l’avenir.

On ne peut pas rester là qu’à se jeter des pierres éternellement alors les victimes et les présumés criminels sont là et polluent toute la Mauritanie. Ils ont salis l’institution militaire alors qu’ils ne sont pas nombreux. Pourquoi l’état protège les criminels ?Certains sont à la retraite.

Je m’appelle Diko Hanoune,

Secrétaire général de l’Association des Haratine de Mauritanie en Europe (A.H.M.E) non un militant de IRA. Si vous m’avez confondu avec cette organisation respectable,vous devrez vous excuser rapidement Ely Ould Sneiba.

Merci

Diko Hanoune