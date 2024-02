La Mauritanie a été agressée. Non à l’impunité !

Certains crimes sont imprescriptibles, la haute trahison envers son pays en fait partie.

Le Code pénal mauritanien promulgué le 09.07.1983 stipule en son article 67 ceci :

« – Sera coupable de trahison et puni de mort tout Mauritanien, tout militaire ou marin au service de la Mauritanie qui :

1. Portera les armes contre la Mauritanie ;

2. Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l’engager à

entreprendre des hostilités contre la Mauritanie, ou lui en fournira les moyens, soit en

facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire national, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière… »

Il est impossible de passer sous silence le fait que des milices peules et toucouleures mauritaniennes, soutenues par les FLAM et avec le soutien des autorités sénégalaises, ont organisé et mené une lutte armée contre la Mauritanie pendant les hostilités entre les deux pays.

Quoi qu’il en soit, les partisans de l’ethnicisme poulo-toucouleur de l’UFP, des FLAM et des autres organisations prétendant défendre les droits humains, comme l’IRA, ne se sentent en aucun cas concernés.

Pourquoi ?

Ça se comprend. Il s’agit d’une bataille de couleur.

Et les autorités nationales ?

Est-ce plus simple de nouer des relations diplomatiques avec l’État sioniste pour éviter les conséquences du ‘passif humanitaire‘?

Investir des sommes colossales dans l’achat des sentiments des ayants droit ?

Dans tous les cas, ce dossier malheureux est instrumentalisé de manière permanente afin que la Mauritanie ne puisse jamais retrouver la paix et que ses fils se pardonnent mutuellement.

La solution consisterait à rouvrir les deux dossiers, ‘le passif criminel’ et ‘le passif humanitaire’, afin que la justice puisse se prononcer.

Dans le cas contraire, l’État doit faire preuve de clémence envers les individus impliqués des deux côtés.

Toutefois, ce qui est inacceptable, c’est une justice à géométrie variable, en fonction de la couleur de peau : la sanction pour les militaires arabo-mauritaniens et l’oubli pour les militaires négro-mauritaniens.

Ely Ould Sneiba